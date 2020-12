Ramiro leva terceiro amarelo e vira desfalque do Corinthians contra o Fluminense

O Corinthians encerra 2020 com sorriso no rosto após a vitória sobre o Botafogo, neste domingo, mas Vagner Mancini terá uma dor de cabeça na escalação da próxima rodada, contra o Fluminense, já que Ramiro levou o terceiro amarelo e está suspenso.

O volante corintiano entrou em campo pendurado e, aos 30 minutos da segunda etapa, precisou parar um contra-ataque dos cariocas, puxando a camisa de Matheus Babi por trás. O próprio Ramiro sequer reclamou por levar o cartão.

Assim, o técnico do Corinthians vai virar o ano pensando em quem será o substituto do jogador no meio-campo. Uma das opções é escalar Cantillo, que voltou de lesão muscular e até era opção para começar o jogo neste domingo.

Porém, no decorrer da partida, quem entrou na vaga de Ramiro foi o jovem Xavier. Cria da base corintiana, o jogador de 20 anos oferece mais combatividade no setor e infiltrações. Por outro lado, o colombiano pode ser uma peça de mais criatividade e organização com a bola.

Vagner Mancini terá um bom tempo para decidir quem substitui Ramiro. Isso porque o duelo contra o Fluminense só acontece no dia 13 de janeiro. O duelo será disputado na Arena Corinthians, e pode ser um confronto direto por uma vaga no G6.