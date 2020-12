Ramiro passa fogo em traidor para não ‘devolver’ rim; entenda · .

Ramiro (Juan Alba) vai espanar a poeira do revólver para despachar um traidor em Amor Sem Igual. Xavier (Alexandre Lino) deixará para trás as décadas de parceria a fim de chantagear o patrão com um dossiê sobre o roubo do rim de Peppe (Matheus Costa). Em vez de R$ 1 milhão, o motorista receberá chumbo do pai de Poderosa (Day Mesquita) na novela da Record.

Donatella (Sthefany Brito) não conseguirá mais esconder a paixão por Tobias (Thiago Rodrigues) no folhetim de Cristianne Fridman. Com ajuda do crápula, a garota de programa reunirá documentos e provas que ligam o dono da Brás Esportes a um esquema de tráfico de órgãos.

A neta de Geovani (Paulo Figueiredo), entretanto, levará uma rasteira do chofer nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quinta-feira (17). O funcionário dos Viana passará a mão nos arquivos levantados pela prostituta como a chance de finalmente se aposentar em grande estilo –com direito a uma fortuna no bolso.

Em um primeiro momento, Xavier exigirá uma quantia exorbitante para devolver a papelada para a “sugar baby” interpretada por Sthefany Brito. Ele também revelará que nunca engoliu os mandos e desmandos de Ramiro. Por isso, ainda acrescentou alguns registros que ele mesmo coletou durante os anos de trabalho.

Donatella não conseguirá levantar a grana, já que o vilão de Thiago Rodrigues vai ter problemas maiores para resolver em meio ao julgamento de Leandro (Gabriel Gracindo). Pressionada por Fernanda (Barbara França), Poderosa decidirá abrir o bico e acusar o meio-irmão de encomendar a sua cabeça para Bernardo (Heitor Martinez).

Contrariado, o personagem de Alexandre Lino decidirá partir para um plano mais ousado, mas pecará pela ambição. Ele entrará em contato com Ramiro para marcar um encontro a fim de lhe entregar o dossiê, mas exigirá em troca nada menos do que R$ 1 milhão.

O antagonista de Juan Alba levará um susto ao descobrir que Xavier o apunhalou pelas costas mesmo depois de duas décadas de serviços prestados para os Viana –incluindo alguns bem sujos. O ricaço se negará a desembolsar a importância e, de quebra, apertará o gatilho para se livrar do chantagista.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano. Além dos spoilers, confira os resumos da novela da Record publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor Sem Igual e outras novelas.