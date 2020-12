Ramón Díaz defende seu trabalho no Botafogo e pede mudanças

O técnico Ramón Díaz teve uma passagem curta à frente do Botafogo. O argentino foi anunciado no início de novembro, mas com a falta de resultados, foi demitido apenas 22 dias depois. No mesmo dia, a diretoria anunciou a volta de Eduardo Barroca.

A saída do treinador e sua comissão técnica surpreendeu o elenco, que estava gostando dos novos métodos de trabalho. Ramón Díaz não chegou a comandar a equipe devido a um problema de saúde, mas a comissão técnica liderada pelo seu auxiliar e filho, Emiliano Díaz ficou responsável.

A mudança no comando não surtiu ainda o efeito desejado, pelo contrário. A equipe sofreu duas derrotas seguidas, inclusive uma goleada por 4 a 0 para o São Paulo. Em campo, foram duas atuações muito ruins e o time parece perdido como nunca.

Em entrevista ao “Canal do TF”, Ramón Díaz disse que o time precisa de mudanças, e defendeu o trabalho que vinha sendo feito.

“A equipe precisa de mudança pra sair dessa situação. Se não muda vai ser bastante difícil. Quando se está nessa situação, é preciso ter confiança em todos os sentidos, os dirigentes, o treinador e os jogadores, para que tudo que se faça se tenha confiança. Sem ter confiança é muito difícil sair desta situação”, afirmou Ramón Díaz.

“Creio que a equipe tem jogadores de muito boa qualidade. E o trabalho que estava fazendo Emiliano com todo o corpo técnico era de uma pressão alta e que seja protagonista. Era a única forma de sair dessa situação. Estavam fazendo mudanças que poderiam tirar o Botafogo dessa situação”, defendeu.

O treinador revelou que assistiu a partida da última quarta no Morumbi, e deu um conselho a Eduardo Barroca.

“O que posso aconselhar é que aos jogadores tem que dar confiança, respaldo e tranquilidade, e que nessa situação adote uma postura diferente, muito diferente pelos resultados. Nessa situação precisa conseguir os resultados. E isso só se consegue com trabalho e muita confiança nos jogadores, e todos tem que trabalhar unidos. Todos esperamos isso. Na última partida assisti e é preciso mudança, todos precisam mudar para que o Botafogo saia dessa situação. Tem que mudar”, disse.

Ramón Díaz ainda não sabe qual será seu próximo passo na carreira, mas se disse muito motivado e espera em pouco tempo estar trabalhando. Ele disse ainda que gostaria de voltar ao Brasil.

“Um dos últimos desejos que tenho é vencer no Brasil”, concluiu.

O Botafogo é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 20 pontos em 24 jogos. Restam 14 partidas para a equipe escapar do rebaixamento à Série B em 2021.