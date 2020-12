Rancho de Michael Jackson é vendido 11 anos após morte do cantor por R$ 104 mi · .

Famosa propriedade de Michael Jackson (1958-2009), o rancho Neverland finalmente foi vendido 11 anos após a morte do astro, por cerca de US$ 20 milhões, o equivalente a R$ 104 milhões, na cotação desta quinta-feira (24). Segundo a imprensa norte-americana, o valor é 80% menor do que o pedido há cinco anos.

O novo dono do rancho é o investidor bilionário Ron Burkle, amigo da família Jackson. Um porta-voz do magnata confirmou a compra à agência Reuters. Burkle é acionista majoritário da Soho House, um clube privativo que atrai pessoas de entretenimento e indústrias de mídia e que tem sedes em Nova York, Londres, Los Angeles e Hong Kong. O empresário chegou a trabalhar com o astro pop no passado.

Pelo famoso imóvel, foi pedido US$ 100 milhões (R$ 521 milhões) em 2015 e US$ 67 milhões (R$ 350 milhões) em 2017. Com a dificuldade em negociar a propriedade, o valor baixou ainda mais no ano passado para US$ 31 milhões (R$ 161 milhões), até ser finalmente vendido agora.

O local pertencia à imobiliária Colony Capital, que assumiu a dívida antes de Michael Jackson morrer e administou o local desde então. A manutenção do imóvel localizado na Califórnia, nos Estados Unidos, custava ao menos US$ 6 milhões (R$ 31 milhões) por ano.

Intitulado Neverland em homenagem à Terra do Nunca, de Peter Pan, o rancho tem 3 mil hectares, chegou a contar com um zoológico, ferrovia e um parque de diversões gigantesco, com roda-gigante e carrossel. O músico comprou o imóvel em 1987, por US$ 19,8 milhões (R$ 102 milhões).

Além da mansão principal, o terreno inclui piscina, quadra de basquete e de tênis e até um cinema com 50 lugares.

Neverland foi abandonado pelo cantor pop após as acusações de abuso sexual de crianças na propriedade. Jackson foi absolvido das acusações, mas jurou nunca mais voltar parar Neverland. Ele morreu em 25 de junho de 2009 após sofrer uma parada cardíaca provocada pela overdose do anestésico Propofol.