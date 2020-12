Raphael Veiga e Lucas Lima ironizam carrinho de Soteldo em Mayke: “Segue o jogo!”

Os jogadores do Palmeiras ficaram insatisfeitos com a arbitragem de Flavio Rodrigues de Souza no confronto com o Santos, realizado na noite deste sábado. Após a partida pelo Campeonato Brasileiro disputada na Vila Belmiro, Raphael Veiga e Lucas Lima reclamaram de entrada dura de Soteldo em Mayke.

Ainda no primeiro tempo da partida, o venezuelano deu carrinho por trás no lateral direito do Palmeiras. Flavio Rodrigues de Souza, então, decidiu mostrar o carão amarelo a Soteldo, que no mesmo momento reconheceu que deveria, de fato, ser punido pela arbitragem.

Por meio dos respectivos perfis no Instagram, Raphael Veiga e Lucas Lima publicaram uma imagem do carrinho aplicado pelo venezuelano a inscrição: “Segue o jogo!”. Já o zagueiro Felipe Melo, em recuperação de cirurgia, gravou a transmissão da televisão no momento do lance.

Imagem publicada por Raphael Veiga e Lucas Lima (Reprodução)

O Palmeiras terminou a partida disputada na Vila Belmiro com apenas 10 jogadores em campo. Nos acréscimos do segundo tempo, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza decidiu expulsar Zé Rafael por entrada dura em Felipe Jonatan após consultar o monitor do VAR.

“Para quem está dentro de campo, é tudo muito rápido. Mas, se a equipe do VAR, com um monte de caras treinados, falou que foi, quem sou eu para falar que não? O importante é que, depois, todo mundo se ajudou e conseguimos segurar o empate”, disse Raphael Veiga ao Premiere sobre a expulsão de Zé Rafael.

Com 38 pontos ganhos, o Palmeira figura na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Pelas quartas de final da Copa Libertadores, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o time defendido por Raphael Veiga entra em campo para encarar o paraguaio Libertad, no Estádio Defensores del Chaco.