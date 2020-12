Raphael Veiga nega prioridade à Copa Libertadores e cita cansaço após covid-19

Protagonista do Palmeiras em 2020, Raphael Veiga participou do programa Mesa Redonda na noite deste domingo. Em entrevista à TV Gazeta, o meia contou que ainda sente os efeitos da covid-19 e negou a possibilidade de priorizar a Copa Libertadores.

Diagnosticado com covid-19, Veiga desfalcou o Palmeiras nos confrontos com Goiás, Delfin e Athletico-PR. Após cumprir o período de afastamento em casos da doença, o meia participou da partida de volta contra o time equatoriano e do clássico contra o Santos.

“Não tive tantos sintomas, como tosse e febre, mas fiquei com o corpo muito mole e tive sintomas de sinusite forte. Até comentei com a preparação física que, no jogo da Libertadores em que voltei e ontem, ainda fiquei um pouco mais cansado do que o normal. Eles falaram que isso tem a ver com o vírus”, contou Veiga.

Com o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores e nove pontos atrás do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o meia foi questionado sobre a possibilidade de tratar o torneio continental como prioridade e negou. O time alviverde também está na semi da Copa do Brasil.

“Prioridade não é a palavra certa, ainda mais com as cinco substituições. O Palmeiras tem um elenco grande, embora com alguns lesionados e casos de covid, mas estamos conseguindo continuar em uma sequência boa. Sempre que jogamos, e o Abel fala muito nisso, temos que fazer nosso melhor, independentemente do campeonato”, disse.

“Em relação ao Brasileiro, fazemos nosso melhor a cada jogo e, quando acabar, vamos ver nossa colocação. Não dá para ficar pensando lá na frente e gastando energia com coisas que não podemos controlar. O que podemos controlar é fazer nosso melhor a cada jogo”, completou Veiga.