Rashford marca nos acréscimos, e Manchester United bate o Wolverhampton no Inglês

No apagar das luzes. O Manchester United recebeu o Wolverhampton na despedida do Campeonato Inglês em 2020 e com gol de Rashford nos acréscimos os Diabos Vermelhos venceram por 1 a 0. Com o resultado, o time de Solskjaer chega à vice-liderança da competição.

PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADO

As duas equipes tiveram chances de marcar na etapa inicial, mas ambas foram para o intervalo com o placar zerado. Pelo lado dos Diabos Vermelhos, o meia Bruno Fernandes recebeu grande cruzamento de Greenwood, mas o goleiro Rui Patrício evitou o gol. Os Lobos assustaram com Saïss, que parou em De Gea.

NÃO VALEU

No segundo tempo, o Manchester United chegou a balançar as redes com o uruguaio Edinson Cavani aos 24 minutos. Bailly escorou para o camisa 7, mas atacante estava em posição irregular antes de mandar para o fundo das redes do Wolverhampton.

NO APAGAR DAS LUZES

Quando o empate já parecia definitivo, o Manchester United fez o gol da vitória nos acréscimos. Bruno Fernandes lançou linda bola para Rashford, que dominou, encarou a marcação e bateu de canhota. A bola desviou em Saïss e enganou o goleiro Rui Patrício.

SEQUÊNCIA

​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, que acontece já no dia 1º de janeiro de 2021, o Manchester United encara o Aston Villa, mais uma vez em casa. O jogo acontece às 17h (de Brasília), no Old Trafford. O Wolverhampton, por sua vez, encara o Brighton no sábado (2), fora de casa, às 14h30 (de Brasília).