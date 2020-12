RB Leipzig abre 3 a 0, vê Manchester United reagir, mas vence, avança às oitavas e elimina os ingleses

RB Leipzig e Manchester United se enfrentaram nesta terça-feira (8) em partida decisiva pelo grupo H da Champions League. Melhor para os alemães que, com gols de Angeliño, Haidara e Kluivert, venceram por 3 a 2 e avançaram às oitavas do torneio europeu. Já os ingleses estão eliminados e irão para a Europa League.

A partida começou com total domínio do RB Leipzig. Logo com 12 minutos de jogo, os alemães já venciam por 2 a 0.

Logo com um minuto de jogo, Angeliño abriu o placar. O espanhol recebeu virada de jogo de Sabitzer e bateu de primeira, dentro da pequena área, para abrir o placar.

Aos 12, o segundo. Em uma bela construção, Haidara achou Sabitzer, que encontrou Angeliño. O lateral espanhol encontrou Haidara, que pegou de primeira e estufou a rede inglesa.

Aos 16, quase o terceiro. Em mais uma bela inversão de jogo, Angeliño recebeu e cruzou para Forsberg. O meia chutou e a bola passou rente à trave de De Gea.

O RB Leipzig ainda teve um gol anulado aos 29. Após cobrança de escanteio, Konaté cabeceou na trave e a bola sobrou para Orbán empurrar para a rede. No entanto, a arbitragem, com auxílio do VAR, anulou o gol.

Angeliño comemorando gol marcado pelo RB Leipzig diante do Manchester United pela Champions Getty Images

Segundo tempo

Precisando do resultado, o Manchester United voltou tentando pressionar o clube alemão no campo de defesa. No entanto, optava por cruzamentos na área que paravam nos cortes da alta zaga do RB Leipzig.

Aos 20 minutos, a primeira boa chegada do United. Bruno Fernandes arriscou da entrada da área e obrigou Gulacsi a voar no canto para defender.

O português voltou a aparecer aos 22. Em cobrança de falta, o meia acertou o travessão.

No entanto, foi o RB Leipzig que marcou novamente. Aos 23, Kluivert aproveita cruzamento de Angeliño, se antecipou a De Gea e fez o terceiro.

O Manchester United descontou de pênalti. O árbitro assinalou penalidade em Greenwood e, na cobrança, Bruno Fernandes descontou.

Aos 37, Pogba fez o segundo. O francês, que entrou na segunda etapa, subiu mais alto que a zaga, cabeceou, a bola desviou em Maguiere e Konaté, e entrou.

Com a vitória, o RB Leipzig avançou em primeiro do grupo H. O PSG, que teve partida suspensa com o Istanbul Basaksehir por conta de racismo, avança também. Já o Manchester United irá disputar a Europa League.

RB Leipzig 3 x 2 Manchester United

GOLS: Angeliño, Haidara e Kluivert (RB Leipzig); Bruno Fernandes e Pogba (Manchester United)

RB LEIPZIG: Gulacsi; Mukiele, Konaté e Orbán; Haidara, Sabitzer, Kampl (Adams) e Angeliño (Halstenberg); Forsberg (Poulsen), Nkunku e Dani Olmo (Kluivert). Técnico: Julian Nagelsmann

MANCHESTER UNITED: De Gea; Lindelof (Tuanzebe), Maguire e Shaw (Williams); Wan-Bissaka, McTominay, Matic (Pogba), Bruno Fernandes e Alex Telles (van de Beek); Rashford e Greenwood. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

Estatísticas

4º jogo consecutivo do RB Leipzig sem derrota

2ª temporada seguida do RB Leipzig avançando ao mata-mata da Champions

2ª temporada seguida do RB Leipzig avançando em primeiro do grupo na Champions

Classificação

– RB Leipzig: 1º lugar, com 12 pontos

– Manchester United: 3º lugar, com 9 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana por seus respectivos campeonatos nacionais.

*horário de Brasília