RB Leipzig vence Basaksehir em jogo de sete gols pela Liga dos Campeões

Em partida agitada desde os minutos iniciais, o RB Leipzig venceu o Istanbul Basaksehir fora de casa por 4 a 3 nesta quarta-feira. O duelo foi válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e deixou o time alemão com reais chances de classificação para as oitavas de final.

Os visitantes iniciaram a partida com uma postura agressiva. A estratégia não demorou para surtir efeito, pois aos 26 minutos o Leipzig abriu o placar, com um chute de Sabitzer que desviou em Poulsen e entrou no gol. A equipe conseguiu ampliar aos 43, com Mukiele. Antes de terminar a primeira etapa, ainda deu tempo do Basaksehir diminuir com Irfan Kahveci.

O cenário no segundo tempo foi semelhante. Os alemães seguiram atacando e chegaram ao terceiro gol aos 21 minutos, em uma finalização de Olmo. A desvantagem no marcador não abalou os donos da casa, que arrancaram o empate com Irfan Kahveci marcando mais duas vezes, aos 27 e 40. Quando tudo parecia caminhar para um 3 a 3, Sorloth marcou um golaço nos acréscimos e garantiu o triunfo do RB Leipzig.

Com o resultado, a equipe alemã fica na segunda colocação do Grupo H com nove pontos. Já o Istanbul Basaksehir é o lanterna, somando apenas três. As outras equipes da chave são Manchester United e Paris Saint-Germain.