Real Madrid e PSG dentro, e Barcelona com vida complicada; veja quem pode pegar quem nas oitavas da Champions

Estão definidos todos os classificados às oitavas de final da Champions League. Um sorteio na próxima segunda-feira (14), às 8h (de Brasília), vai definir todos os confrontos da próxima fase. O ESPN.com.br vai acompanhar tudo AO VIVO e em TEMPO REAL.

A quarta-feira garantiu a classificação do maior campeão da história. O Real Madrid chegou à rodada final com grandes chances de ser eliminado, mas não deu chances ao azar, bateu o Borussia M’Gladbach e passou logo em primeiro lugar. O time alemão ainda ficou com a segunda vaga do grupo.

Outro destaque do dia foi a goleada do PSG para cima do Istanbul Basaksehir, com show de Neymar. O triunfo também garantiu o time francês na primeira posição de sua chave.

Já o Barcelona não teve a mesma sorte – e competência. A equipe de Lionel Messi se classificou, mas perdeu a primeira posição para a Juventus após ser goleada em pleno Camp Nou. Assim, deve ter uma grande pedreira pela frente.

Vale lembrar que há três regras no sorteio das oitavas de final: os primeiros colocados enfrentam os segundos, mas não podem se enfrentar times do mesmo grupo e nem do mesmo país.

As grandes ausências das oitavas ficam por conta de Manchester United (eliminado em grupo com PSG e RB Leipzig) e Inter de Milão (desclassificada na chave de Real Madrid e Gladbach).

Veja como ficam os potes para o sorteio

* Entre parêntesis está a letra correspondente ao grupo na primeira fase

ESPN

POTE 1 – Bayern de Munique-ALE (A), Real Madrid-ESP (B), Manchester City-ING (C), Liverpool-ING (D), Chelsea-ING (E), Borussia Dortmund-ALE (F), Juventus-ITA (G) e PSG-FRA (H)

POTE 2 – Atlético de Madrid-ESP (A), Borussia M’Gladbach-ALE (B), Porto-POR (C), Atalanta-ITA (D), Sevilla-ESP (E), Lazio-ITA (F), Barcelona-ESP (G) e RB Leipzig-ALE (H)