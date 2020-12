Real Madrid tropeça no Elche e vê Atlético abrir vantagem na liderança da competição

Elche e Real Madrid se enfrentaram no Estádio Manuel Martínez Valero, pela 16ª rodada de LaLiga. A partida terminou empatada por 1 a 1. Modric marcou para o clube da capital espanhola, enquanto Fidel fez para os mandantes.

Com o tropeço, os comandados por Zinedine Zidane viram o Atlético de Madrid abrir dois pontos de vantagem na liderança. Os Colchoneros ainda possuem uma partida a menos.

Já o Elche está na 15ª colocação, com 16 pontos.

A primeira chance foi do Real. Após cruzamento de Lucas Vázquez, Kroos, logo aos dois minutos, cabeceou para fora.

A resposta do Elche veio aos nove. O argentino Rigoni fez boa jogada e finalizou. Courtois espalmou e evitou o primeiro gol do jogo.

Aos 12, após ajeitada de Asensio, Marcelo chegou batendo de pé direito e acertou o travessão.

A pressão surtiu efeito. Aos 19, após chute de Asensio no travessão, Modric aproveitou a sobra e empurrou de cabeça para as redes.

Aos 35 minutos, o Real Madrid teve pênalti assinalado após toque no braço do defensor do Elche. No entanto, após análise do VAR, a arbitragem cancelou a penalidade.

Benzema em ação pelo Real Madrid contra o Elche pelo Campeonato Espanhol Getty Images

Segundo tempo

Depois de ser amplamente dominado na primeira etapa, o Elche voltou mais ligado para o segundo tempo e logo empatou. Aos cinco minutos, Carvajal segurou a camisa de Barragán e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Fidel deixou tudo igual.

Os mandantes quase viraram aos 17. Após boa jogada de Rigoni, Boyé limpou a marcação e acertou a trave de Courtois.

A primeira grande chegada de perigo do Real veio aos 24 minutos. Carvajal recebeu belo lançamento e finalizou. Badia defendeu e evitou o segundo dos merengues.

No entanto, na segunda metade da etapa final, o jogo caiu de produção. O Real seguia com seus jogadores no campo de ataque em busca do gol da vitória. Aos 43 minutos, Modric cruzou, Benzema não pegou em cheio, o goleiro do Elche ficou caído e a bola saiu pela linha de fundo.

A última chance do jogo foi do Elche. E quase saiu a virada. Verdú bateu falta no ângulo, Courtois saltou e salvou o Real Madrid da derrota.

Elche 1 x 1 Real Madrid

GOL: Elche: Fidel; Real Madrid: Modric

ELCHE: Badía; Barragan, Verdú, Sánchez e Josema; Marcone, Rigoni (Sánchez Miño), Guti, Rodríguez (Morente) e Fidel; Boyé (Carrillo).

Técnico: Jorge Almirón

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Modric, Kroos (Valverde) e Casemiro; Lucas Vázquez (Hazard), Asensio (Vinícius Júnior) e Benzema.

Técnico: Zinedine Zidane

– Empate quebrou uma sequência de 6 partidas do Real Madrid vencendo

– Real está há 7 jogos sem perder

– É o 2º empate consecutivo do Elche

Classificação

– Elche: 15° lugar, com 16 pontos

– Real Madrid: 2° lugar, com 33 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias:

*Horários de Brasília