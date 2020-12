Real Madrid vence Monchengladbach por 2 a 0 com dois gols de Benzema e assistência de Rodrygo e avança como líder

Deixaram o gigante chegar! Nesta quarta-feira, o Real Madrid venceu o Borussia Monchengladbach por 2 a 0, pela 6ª rodada do grupo B da Uefa Champions League, e avançou às oitavas como líder de sua chave.

Com isso, o time espanhol, que começou muito mal a fase inicial da Liga dos Campeões, manteve sua escrita: nunca na história o gigante do Santiago Bernabéu foi eliminado no estágio de grupos do torneio da Uefa.

O Monchengladbach, por sua vez, também passou como 2º colocado, graças ao empate entre Shakhtar Donestk e Inter de Milão, que morreram abraçados.

Em campo, o Real Madrid começou muito bem. Com Modric inspiradíssimo, Benzema afiado e os brasileiros Vinicius Jr. e Rodrygo causando terror na zaga alemã, o placar não demorou para ser aberto.

Logo aos 9 minutos, Lucas Vázquez cruzou bem e Benzema acertou uma testada perfeita para estufar as redes dos alemães.

O Borussia sentiu o gol, e o time merengue controlava a partida como queria. O 2º gol estava madurinho, e até demorou para sair.

Aos 31, Rodrygo fez jogadaça pela direita, deixou a defesa do M’gladbach falando sozinha e disparou um cruzamento maravilhoso para Benzema anotar novamente de cabeça.

Com isso, o francês chegou a 10 gols de cabeça nas últimas cinco temporadas de Champions, passando Robert Lewandowski, do Bayern, no quesito (o polonês fez 9).

Ainda na 1ª etapa, Modric chegou a ampliar com um chute fortíssimo de dentro da grande área. No entanto, a arbitragem anulou de forma correta por impedimento na origem do lance.



No 2º tempo, o Real seguiu soberano na partida, criando as principais chances no campo ofensivo e sofrendo raríssimas vezes na defesa.

Na melhor oportunidade de ampliar, a equipe merengue viu Rodrygo bater cruzado de fora da área, tirando tinta da trave de Sommer.

Depois disso, porém, Zidane preferiu descansar seus garotos brasileiros: sacou Vinicius Jr. e Rodrygo e colocou Asensio e Arribas, respectivamente.

O ritmo de partida caiu bastante, e os blancos só seguraram o placar para garantir o triunfo e a liderança do grupo B.

Além disso, o resultado anima o clube do Santiago Bernabéu para o clássico contra o líder Atlético de Madrid, neste sábado, por LaLiga – a ESPN Brasil e o ESPN App transmitem o jogão.

Real Madrid 2 x 0 Borussia Monchengladbach

GOLS: Real Madrid: Benzema (2)

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Vinicius Jr. (Asensio), Rodrygo (Arribas) e Benzema Técnico: Zinedine Zidane

BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi e Wendt (Lazaro); Kramer (Benes), Neuhaus e Stindl (Wolf); Pléa, Thuram (Herrmann) e Embolo (Zakaria) Técnico: Marco Rose

7º e 8º gols de Benzema em 14 jogos pelo Real Madrid na temporada

Benzema chegou a 10 gols de cabeça nas últimas 5 edições de Champions

Benzema chegou a 69 gols em Champions League na carreira

5ª assistência de Rodrygo pelo Real Madrid na temporada

O Real Madrid terminou o jogo com 64% de posse de bola

O Real Madrid finalizou 19 vezes na partida, contra 7 do Borussia

25ª vez que o Real Madrid se classifica aos mata-matas da Champions

Classificação

GRUPO B

1. Real Madrid: 10 pontos*

2. Borussia Monchengladbach: 8 pontos*

3. Shakhtar Donetsk: 8 pontos**

4. Inter de Milão: 6 pontos

*Classificados às oitavas da Champions

**Jogará a Europa League

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Sábado, 12/12, 11h30*, Borussia M’gladbach x Hertha Berlin, Bundesliga

Sábado, 12/12, 17h*, Real Madrid x Atlético de Madrid, LaLiga

*horário de Brasília