Real Madrid vence o Sevilla pelo Campeonato Espanhol

Neste sábado, o Sevilla recebeu o Real Madrid pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Como era de se esperar, o jogo não foi fácil. Mas os merengues saíram com a vitória por 1 a 0.

O time comandado por Zidane chegou a 20 pontos e fica com a terceira colocação, quatro pontos atrás da líder Real Sociedad. O Real tem pela frente uma missão dificílima, de se classificar na Liga dos Campeões. A partida será contra o Borussia Monchengladbach.

A situação do Sevilla é diferente. Com a derrota, o time fica na quinta posição com 16 pontos. Classificado na Champions, enfrenta o Rennes, lanterna do grupo.

O gol da partida foi marcado apenas no segundo tempo. Após cruzamento na área, o goleiro Bounou se atrapalhou e acabou colocando a bola para dentro do próprio gol, dando a vitória ao Real Madrid.