Real Madrid vence Sevilla fora de casa com bom jogo de Vini Júnior

O Real Madrid conseguiu uma vitória importante contra o Sevilla fora de casa por 1 a 0 com gol contra de Bounou, mas com participação decisiva de Vinícius Júnior. Com o resultado pelo Campeonato Espanhol, a equipe merengue espanta a crise, Zidane se fortalece no cargo e o time da capital busca aproximação com a líder Real Sociedad na tabela de classificação.

REAL MELHOR

No início da partida, o Real Madrid mostrou para o que veio no jogo com Vinícius Júnior pressionando o goleiro adversário em saída de bola e quase abrindo o placar para os merengues. O time da capital teve as melhores oportunidades com Kroos finalizando de fora da área com muito perigo, mas pela linha de fundo e com Benzema obrigando Bounou a realizar grande defesa após receber passe com corta-luz da joia brasileira revelada no Flamengo.

ESTRELA

O Sevilla melhorou na segunda etapa, principalmente no setor ofensivo e conseguiu sua primeira finalização em linda bicicleta de De Jong para defesa de Courtois. A resposta veio com Vinícius Júnior, que participou bem do primeiro tempo, e aos 10 minutos aproveitou cruzamento de Mendy pela esquerda para dar um carrinho e desviar a trajetória da bola para abrir o placar.

PRESSÃO

Após o gol do Real Madrid, o Sevilla tentou se impor mais e começou a tomar conta do jogo. Gudelj e Suso, ambos que entraram no segundo tempo, finalizaram com perigo para fora, mas com perigo. Aos 41, Ocampos encaixou um voleio após cruzamento da direita para bela defesa de Courtois.