Real Madrid x Atlético de Madrid: saiba as informações sobre o jogo

Dérbi de Madri e briga dentro do G-4 do Campeonato Espanhol. Neste sábado, o Real Madrid, quarto colocado da La Liga, recebe o líder Atlético de Madrid pela 13ª rodada da competição nacional. O jogo acontece às 17h (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano.

Com um início de temporada irregular, o atual campeão espanhol chega para o clássico contra o Atléti depois de uma semana tensa, mas recompensadora. O time de Zidane, que tinha vida complicada na Liga dos Campeões, venceu o Borussia Mönchengladbach e confirmou a vaga para as oitavas de final.

– Falamos sempre em finais. Aqui só existem finais. Eu vejo o jogo como uma oportunidade para demonstrar aquilo que somos enquanto equipe. O que queremos é fazer um grande jogo de futebol, como fizemos na quarta-feira – disse Zidane.

Por outro lado, o Atlético de Madrid, líder do Espanhol, chega invicto para o duelo contra o rival da cidade. No meio de semana, os comandados de Diego Simeone também tiveram compromisso importante na Liga dos Campeões, mas confirmaram a vaga para a próxima fase com vitória sobre o RB Salzburg.

– É um jogo muito bonito com jogadores fantásticos em ambas as equipas. O Real Madrid compete há muitos anos com jogadores que continuam, apesar da idade, a pensar na juventude e que é para ser admirado, por mais que eles sejam um rival histórico para nós. Vamos levar o jogo onde pensamos que podemos prejudicá-los – disse Simeone.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Atlético de Madrid

Data e horário: 12/12/2020, às 17h (de Brasília)

​Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz

Assistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Diego Barbero Sevilla

PROVÁVEIS TIMES

REAL MADRID (Técnico: Zinédine Zidane)

​Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Asensio, Benzema e Vini Jr..



Desfalques: Hazard e Jovic (lesionados), e Odegaard (dúvida).

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

​Oblak; Savic, Felipe e Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Saúl Ñíguez e Carrasco; Suárez e João Félix.

Desfalques: José María Giménez, Manu Sánchez e Diego Costa (lesionados).