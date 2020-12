Real Sociedad bate Athletic Bilbao e encerra sequência negativa no Espanhol

Em jogo da 16ª rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad venceu o Athletic Bilbao fora de casa por 1 a 0 nesta quinta-feira. O resultado encerra a sequência de seis jogos sem vitória da equipe de Alguacil no torneio nacional.

O triunfo da Real Sociedad foi construído logo no início do jogo. Aos cinco minutos, Portu recebeu um passe de Oyarzabal e chutou de primeira para balançar as redes.

No segundo tempo, os visitantes ainda tentaram ampliar a vantagem, mas não conseguiram. Ainda assim, foi possível superar o Athletic Bilbao e ficar com os três pontos.

O resultado deixa a Real Sociedad na terceira colocação com 29 pontos, seis a menos que o líder Atlético de Madrid. Já o Bilbao cai para a 12ª posição com 18 pontos.