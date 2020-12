Real Sociedad e Atlético de Madrid voam em números e apostam em artilheiros no duelo de sensações

Líder da LaLiga com dois jogos a menos em relação ao Real Madrid, segundo colocado, o Atlético de Madrid terá mais um confronto direto na competição. Nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), com transmissão exclusiva da ESPN Brasil e ESPN APP, o time de Diego Simeone terá pela frente a Real Sociedad.

A equipe sensação do Espanhol está na terceira posição e, assim como o Atlético, se destaca como equipe. Os ataques e as defesas dos dois times lideram as estatísticas, e o ESPN.com.br traz detalhadamente os números até aqui.

Pelo lado da Real Sociedad, a equipe de Imanol Alguacil anotou 25 gols e é o ataque mais positivo até o momento, ao lado de Real Madrid e Barcelona. O Atlético, por outro lado, fez apenas um a menos, isso com três partidas a menos do que o adversário desta terça-feira.

Se os ataques funcionam, as defesas também não ficam atrás. E a solidez da zaga colchonera nessa temporada não tem dado brecha aos rivais. São apenas cinco gols sofridos em 12 jogos e o topo do ranking na LaLiga. E a Real Sociedad, com apenas 10 gols sofridos, tem a segunda melhor defesa, ao lado do Sevilla.

Se os aspectos coletivos dos dois times funcionam, o lado individual também aparece. Vice-artilheiros da competição, Luis Suárez e Mikel Oyarzabal são as principais esperanças de gol para a partida.

Luis Suárez comemora seu primeiro gol com a camisa do Atlético de Madrid Getty

Os dois já anotaram sete tentos aqui. Enquanto uruguaio vem de dois gols diante do Elche, o espanhol vem de um longo tempo sem marcar. O último tento saiu no jogo contra o Villarreal, no dia 29 de novembro. Depois disso, ele atuou apenas contra o Rijeka, na Europa League, e desfalcou o time por lesão, mas está relacionado.

Quem leva a melhor? Real Sociedad ou Atlético de Madrid? Esse duelo você acompanha só na ESPN Brasil e ESPN APP, nesta terça-feira, às 15h45.