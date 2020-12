Real Sociedad não sai do zero contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol

Neste domingo, a Real Sociedad visitou o Alavés e empatou por 0 a 0, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi pouco movimentado e, mesmo com os mandantes atuando com um a menos por 30 minutos, a equipe de San Sebastián não conseguiu balançar as redes.

Com o resultado, o Alavés foi aos 14 pontos, na 11ª colocação. Na próxima rodada, o time enfrenta o Huesca, fora de casa. Enquanto isso, a Real Sociedad chegou aos 25 pontos, ainda na vice-liderança. O próximo compromisso da equipe é contra o Eibar, em casa.

Bétis vence o Osasuna

Também neste domingo, o Bétis visitou o Osasuna e venceu por 2 a 0. Os gols da equipe de Sevilha foram marcados por Borja Iglesias e Miranda. Com o triunfo, o time chegou aos 15 pontos, na oitava colocação do Espanhol.

Confira todos os resultados do Campeonato Espanhol neste domingo:

Granada 3 x 3 Huesca

Osasuna 0 x 2 Bétis

Villarreal 0 x 0 Elche

Alavés 0 x 0 Real Sociedad