Real virou de forma épica sobre o Monchengladbach há 35 anos para ir rumo a título europeu

O Real Madrid precisa de uma vitória diante do Borussia Monchengladbach no estádio Alfredo Di Stéfano nesta quarta-feira para confirmar a classificação às oitavas de final da Champions League. Um empate também será o suficiente, caso a Inter de Milão ganhe do Shakhtar Donetsk.

As chances de os espanhóis passarem de fase são de 70%, segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que usa uma série de combinações matemáticas para calcular as probabilidades jogo a jogo e em campeonatos como um todo. Os números são certamente bem mais favoráveis do que os de 35 anos atrás, na última vez em que Real e Gladbach se cruzaram em uma competição europeia.

Na Copa da Uefa 1985-86, o time merengue perdeu dos germânicos no primeiro jogo da terceira rodada por 5 a 1.

Porém, na volta, os espanhóis conseguiram o 4 a 0 em 11 de dezembro de 1985, resultado que lhes rendeu a classificação por conta do gol fora de casa. Jorge Valdano abriu 2 a 0 no primeiro tempo, enquanto Santillana definiu a épica classificação com gols aos 31min e aos 43min do segundo tempo.

O resultado classificou o Real às quartas de final do torneio no qual seria campeão com uma vitória por 5 a 1 e uma derrota por 2 a 0 para o Colônia nos duelos pela decisão.

O confronto memorável de 1985 foi a segunda ocasião em que Real e Gladbach se cruzaram por competições da Uefa. Na Copa da Europa (atual Champions) de 1975-76, o time espanhol passou pelo alemão após empates por 2 a 2 e 1 a 1 e foi à semifinal, fase em que cairia para o Bayern de Munique.

Na atual edição da Champions, a equipe de Zinedine Zidane já conseguiu uma reação impressionante diante do Monchengladbach ao buscar um empate após estar perdendo por 2 a 0 até os 41min da segunda etapa. Este ponto precioso na Alemanha é o que o faz jogar por uma vitória para se classificar às oitavas.