Realme 7 e 7 Pro chegam ao Brasil no dia 7 de janeiro

A Realme anunciou, nesta segunda-feira (21), a data do seu primeiro evento de lançamento no Brasil: 7 de janeiro de 2021. Neste dia, a marca chinesa apresentará oficialmente no país os celulares da Série 7, juntamente com o relógio inteligente Watch S e os fones Buds Q.

Lançados no mercado internacional no último mês de setembro, os smartphones Realme 7 e Realme 7 Pro contam com bateria de longa duração e a tecnologia Super Dart Charge, que promete o “carregamento mais rápido do Brasil”, de acordo com a fabricante.

Modelo padrão da série, o Realme 7 tem processador MediaTek Helio G95, tela com taxa de atualização de 90 Hz, bateria de 5.000 mAh e carregador de 30W, fornecendo mais de um mês em standby. Outros destaques do celular voltado para jogos são o sensor Sony de 64 MP da câmera traseira e a câmera de selfie de 16 MP.

Os celulares da Série 7 serão os primeiros da marca lançados no Brasil.Fonte: Twitter/Realme

Já o Realme 7 Pro conta com chipset Snapdragon 720G, tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, novos filtros e recursos diferenciados para o conjunto quádruplo de câmera traseira e lente frontal de 32 MP. A bateria tem 4.500 mAh de capacidade e pode ser 100% recarregada em 34 minutos, segundo a empresa.

Realme Watch S e Realme Buds Q

O evento de lançamento, que será transmitido pelo canal da marca no YouTube, além de contar com conteúdos especiais no Instagram e no Facebook, terá ainda a presença do Watch S. O relógio inteligente da Realme traz tela redonda de 1,3 polegada, monitoramento do coração e do nível de oxigênio no sangue, entre outras funções.

Também confirmado para chegar ao Brasil na data, o fone Realme Buds Q foi desenhado pelo design da Hermès José Lévy para caber perfeitamente nos ouvidos, conforme a companhia. Outro destaque é a sua leveza (3,6 gramas em cada fone), garantindo maior conforto.