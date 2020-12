Rebeca é abandonada no altar com prisão de noivo corrupto · .

Em Haja Coração, Rebeca (Malu Mader) vai tentar se casar com Pedro (Othon Bastos) mesmo após Aparício (Alexandre Borges) revelar que está viúvo e milionário. Ele fará isso na porta da igreja na novela das sete da Globo. Porém, a arquiteta não vai acreditar. Ela subirá ao altar, mas na hora do enlace a polícia prenderá o noivo por corrupção.

As cenas estão previstas para irem ao ar nesta semana no folhetim escrito por Daniel Ortiz. No capítulo de sexta (11), todos verão o desespero do pai de Fedora (Tatá Werneck) para impedir que o grande amor de sua vida se case com Pedro por interesse.

Ele, então, surpreenderá a noiva na porta da igreja. “Cicinho, some daqui! Meu noivo tá esperando no altar”, pedirá Rebeca. Ela ficará brava e o avisará de que não vai deixará ele estragar a sua vida outra vez. Aparício pedirá perdão pelo passado e contará toda a verdade.

“Cê pensa que eu sou faxineiro, mas aquilo é fachada. Eu sou o Aparício Varela, presidente do Grand Bazzar! Tão aqui meus documentos. Se é um milionário que você quer, tenho tanta grana quanto o Pedro Bertolucci! Fica comigo. Eu te amo, Bebé”, declarará o homem que pensa que está viúvo.

Na trama, Teodora (Grace Gianoukas) foi dada como morta, mas está vivinha da silva em uma ilha e com um náufrago sarado apelidado de Tarzan (Guilherme Chelucci). As imagens que o público está vendo na reprise não foram ao ar na versão original da trama, são do spin-off feito para o Globoplay.

Rebeca, no entanto, não acreditará nas palavras de Aparício. “Fora daqui! Fora da minha vida”, gritará a personagem de Malu Mader. Em seguida, ela entrará na igreja, e a cerimônia será iniciada. Antes que Pedro possa responder se a aceita como sua legítima mulher, todos ouvirão sirenes dos carros da Polícia Federal se aproximando.

Os convidados se assustarão com a entrada dos policiais. “Não, padre. Estamos no meio de uma operação policial”, dirá um dos agentes ao religioso que celebra a união. “O senhor está preso por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha”, vai disparar o homem da lei a Pedro. Ele levará o empresário dali, e Rebeca ficará sozinha no altar.

Segunda, 7/12 (Capítulo 49)

Giovanni implora para falar com Camila, e Enéas intervém. Carol despista Apolo e Tancinha, e revela aos irmãos sobre a morte do pai, que deverá ficar em segredo. Os Abdala descobrem que Teodora dividiu as ações do Grand Bazzar entre Aparício e Fedora. Henrique arma para reencontrar Penélope. Na ausência de Felipe, Jéssica confronta Shirlei. Apolo pressiona Tancinha para saber o que aconteceu ente ela e Beto.

Terça, 8/12 (Capítulo 50 )

Tancinha confessa que beijou Beto, e Apolo afirma que não consegue perdoá-la. Carmela registra a briga dos dois. Penélope não resiste à sedução de Henrique, e os dois ficam juntos. Jéssica humilha Shirlei. Agilson ameaça Leozinho para que ele deixe a mansão. Camila recebe uma caixa com uma bomba. Exausta de trabalho e maus tratos, Shirlei desmaia na frente de Felipe. Apolo invade a Peripécia atrás de Beto.

Quarta, 9/12 (Capítulo 51)

Beto confessa sua paixão por Tancinha, e Apolo afirma que o rival conseguiu o que queria. A bomba é detonada na mansão, mas Camila e Lucrécia conseguem se proteger. Tancinha implora para que Apolo a perdoe. Felipe socorre Shirlei e discute com Jéssica.

Os peritos afirmam que o explosivo recebido por Camila é de fabricação caseira. Enéas e Agilson acusam Giovanni pelo atentado. Aparício decide impedir o casamento de Rebeca. Giovanni é detido. Tamara e Penélope visitam Fabinho no hospital. Beto sugere que Adriana envie Apolo para os Estados Unidos.

Quinta, 10/12 (Capítulo 52)

Beto tenta convencer Adriana dos benefícios de seu plano para Apolo. Cris e Felipe afirmam que gostam de ter Shirlei em sua casa, e Jéssica fica contrariada. Francesca apoia Giovanni na delegacia. Tamara se explica para Fabinho, que a perdoa. Apolo se recusa a ouvir Tancinha.

Camila incentiva Aparício a contar toda a verdade para Rebeca. Henrique e Penélope declaram seu amor. Camila confronta a mentira de Bruna. Adriana procura Apolo. Aparício pede que Rebeca desista de seu casamento para ficar com ele.

Sexta, 11/12 (Capítulo 53)

Rebeca não acredita que Aparício seja o presidente do Grand Bazzar. Pedro confronta Aparício. Bruna consegue manipular Camila. Felipe flerta com Shirlei. Pedro é preso por corrupção, antes de consumar seu casamento com Rebeca. Adriana propõe que Apolo vá para os Estados Unidos, e Nair e Adônis o incentivam. Aparício tem um pesadelo com Teodora.

Na ilha, Teodora e Tarzan se beijam. Camila pede que Agilson interrompa a investigação contra Giovanni. Fedora tem seu perfil suspenso na rede social. Adônis consegue dinheiro com suas apostas clandestinas. Adriana questiona Apolo sobre sua proposta.

Sábado, 12/12 (Capítulo 54)

Apolo aceita viajar para Miami. Adriana o incentiva a esquecer Tancinha e focar em sua carreira. Rodrigo defende Francesca de uma briga. Shirlei tenta convencer Francesca a dar aulas de dança para Rodrigo. Aparício pede que Agilson se passe por presidente do Grand Bazzar, para testar o amor de Rebeca. Fedora convida pessoa em situação de rua para ir até sua mansão. Beto e Rodrigo chegam à boate em que Henrique está com Penélope.

