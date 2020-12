Record coloca todos os peões na mira da roça na reta final de A Fazenda 12; entenda · .

Na reta final de A Fazenda 12, a Record decidiu colocar todos os peões na mira da roça. Nesta segunda-feira (7), Marcos Mion comunicou aos telespectadores novas mudanças na formação da próxima berlinda, que será realizada no programa de terça-feira (8).

“A formação da roça vai começar normal, indicação da fazendeira Lidi [Lisboa]. A votação para o segundo roceiro, ao invés de só poder votar na sede, a ‘peãozada’ vai poder [votar] em quem quiser, sede ou baia. E tem mais! Ao invés do terceiro roceiro ser puxado da baia, também vai poder ser puxado de qualquer lugar”, explicou Mion.

Com as novas regras, apenas a fazendeira Lidi está salva da próxima roça. “Não vai ter como eles reclamarem. Quem quiser sabonetar, vai precisar pensar em uma desculpa boa e rápida, porque vai ser ali na hora”, alertou Mion.

A quarta vaga da roça será formada pelo poder da chama vermelha, escolhido pelos usuários do aplicativo TikTok. Segundo a decisão popular, “o dono do poder deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro”. Biel venceu a prova de fogo e poderá escolher entre ficar com essa oportunidade ou transferi-lá para outro peão.

