Record comete terceiro erro em A Fazenda 12 e pode pedir música no Fantástico · .

Vítima da desatenção por parte da produção e direção de A Fazenda 12, a Record cometeu mais um erro em uma prova do fazendeiro. Na madrugada desta quinta-feira (10), Jojo Todynho foi anunciada vencedora, mas após uma onda de protestos nas redes sociais, a direção se deu conta de que falhou na vigilância das dinâmicas pela terceira vez nesta temporada. Já pode pedir música no Fantástico, da Globo.

Na prova iniciada na noite de quarta-feira (9), Lipe Ribeiro e Stéfani Bays disputavam a liderança, e também a fuga da roça, contra a funkeira. A dinâmica era simples, mas com obstáculos que fizeram os peões perderem o fôlego.

Eles tinham que cruzar um curto trajeto com obstáculos e acertar em alvos de três cores: amarelo, roxo e verde. Cada peão defendia uma cor, e eles tinham que quebrar os painéis dos adversários. O vencedor seria aquele que mantivesse ao menos um painel de sua cor intacto, e todos os de seus rivais destroçados.

A confusão da produção foi apontada por Lipe. Ele defendia a cor verde e teve seu último painel destruído por Stéfani. Neste momento, Marcos Mion avisou que o namorado de Yá Burihan estava eliminado da prova. Mas o peão alertou que todos os roxos, defendidos pela ex-De Férias com o Ex, também haviam sido destruídos. E o apresentador anunciou Jojo, defensora do amarelo, como vencedora.

Nas redes sociais as reclamações foram instantâneas. Afinal, Stéfani deveria ter sido tirada da prova quando teve todos os seus painéis roxos destruídos, mas o apresentador, produção e direção só acompanharam o fim dos alvos verdes, defendidos por Lipe.

Cerca de dez minutos após o anúncio da vitória de Jojo, Mion entrou ao vivo na sede e avisou aos peões e aos telespectadores que a prova estava suspensa, bem como a votação no site oficial do programa, porque toda a competição seria submetida a uma análise mais profunda. O apresentador prometeu voltar durante a madrugada para dar a resposta final.

Terceiro erro

Em outubro, por duas semanas consecutivas, as provas do fazendeiro também tiveram falhas por parte da direção do reality show. No dia 22, Juliano Ceglia se consagrou vitorioso numa disputa contra Mateus Carrieri e MC Mirella, mas os fãs apontaram trapaças do bike-repórter, que não foi punido.

Primeiramente, Juliano foi visto pegando duas bolas para arremessar nos cestos, quando a regra dizia que só podia pegar uma por vez. Mion entrou na sede do reality e esclareceu que isso só poderia ser feito quando as 50 bolas do cesto original acabassem, e os peões estavam cientes de que poderiam acumular quantas quisessem ao seu lado para atirar nos alvos.

O problema é que logo após essa justificativa do apresentador, outros vídeos foram compartilhados pelos internautas mostrando Juliano pegando uma bola do chão quando ainda restavam várias outras em seu cesto, lá na etapa inicial da prova, o que era proibido. A Record ignorou os apelos e o manteve como líder daquela rodada, que eliminou Luiza Ambiel da competição.

Na semana seguinte, um novo erro. Desta vez de matemática. E quem percebeu foi a equipe de Tays Reis, que foi prejudicada pelos cálculos da produção durante a prova, que consagrou Jakelyne Oliveira como fazendeira.

O erro só foi confirmado pela emissora no dia seguinte. Isso causou uma enorme dor de cabeça nos peões, que tiveram que refazer a prova na noite do dia 29 de outubro, quando um deles deveria ser eliminado. As duas peoas, juntamente com Lipe, retornaram à disputa e, sem nenhum erro dessa vez, a Miss Brasil 2013 foi efetivada como fazendeira. Por sorte dos competidores, Victória Villarim, que estava vetada da disputa, foi a eliminada da vez.

Inscreva-se no canal do .no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#19 – As maiores decepções de A Fazenda 12” no Spreaker.