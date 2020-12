Record convoca eliminados para voltarem à casa · .

A Record enviou para os participantes eliminados de A Fazenda 12 avisos de que todos eles estão convocados para voltarem à casa na semana final do reality show. Nomes como Luiza Ambiel, Raissa Barbosa e MC Mirella voltarão ao confinamento para participarem de atividades com quem ainda estiver na casa, mas sem a possibilidade de disputar o prêmio principal de R$ 1,5 milhão.

O . apurou que os ex-peões já receberam o cronograma com a previsão de três atividades para os últimos dias da temporada, que chega ao fim em 17 de dezembro, uma quinta-feira.

A primeira é uma prova, com a disputa de prêmios especiais e dinheiro para rechear a conta de todos participantes; outra será uma atividade para lavar a roupa suja, com o resgate de tretas e momentos que marcaram A Fazenda 12; e a terceira será a já tradicional festa final.

Assim como aconteceu antes da entrada dos 20 participantes na casa, o retorno dos eliminados para a sede em Itapecerica da Serra vai acontecer após um novo período de isolamento social e a realização de testes para a Covid-19.

Os peões iniciarão o pré-confinamento com testagem no hotel no fim desta semana, no sábado (5), e as atividades da semana final estão previstas para acontecerem a partir do dia 11.

Ao contrário dos últimos anos, quatro peões chegarão até a decisão do reality. No entanto, um deles será eliminado logo no início do episódio. Assim, apenas três confinados enfrentarão a última votação da disputa.

Apesar de já ter soltado essas pistas, com o retorno dos eliminados, a Record ainda promete surpresas nas dinâmicas para os últimos dias do reality.

Atualmente, A Fazenda 12 tem nove participantes. A formação de roça acontece nesta terça (1º), com prova do fazendeiro na quarta (2) e eliminação na quinta-feira (3).

