Record mete o pé no freio para sugar até a última gota de Amor Sem Igual · .

A Record vai pisar no freio ao interromper a exibição de capítulos inéditos de Amor Sem Igual durante quatro dias nas festas de final de ano para sugar até a última gota do folhetim. Além de substituir a produção por um especial de Natal nesta quinta-feira (24), a emissora voltará a reprisar compactos com os “melhores momentos” da trama.

A estratégia causa estranhamento, pois o público já enfrentou algumas semanas de reapresentações até que a novela de Cristianne Fridman retomasse a história paralisada pela pandemia de coronavírus (Covid-19). Já as sequências originais asseguraram uma boa audiência para o canal em um momento que a rival Globo sofre para emplacar a segunda rodada de reprises.

Um dos motivos centrais para os “melhores momentos” é evitar queimar material no momento em que o brasileiro pouco faz questão de ligar a TV, uma vez que está mais entretido com o peru da ceia ou pulando as sete ondinhas.

Com as gravações de Amor Sem Igual finalizadas em setembro, a Record tem poucas sequências à sua disposição para estender a curiosidade dos telespectadores até a estreia de Gênesis. A novela bíblica substituirá a história de Poderosa (Day Mesquita) a partir do próximo dia 18, com ares de superprodução –são sete fases e mais de 200 atores.

Os altos investimentos pressionam o setor de dramaturgia a emplacar um sucesso que não se vê desde Os Dez Mandamentos (2015). A abertura do Mar Vermelho por Moisés (Guilherme Winter) não deixou para trás apenas o exército do faraó Ramsés (Sérgio Marone), mas também a própria Globo.

A Record, curiosamente, exibirá a versão para o cinema da trama de Vivian de Oliveira no horário que deveria ser ocupado por Amor Sem Igual na véspera de Natal.

A balança também é desequilibrada pela chegada do verão e o relaxamento das medidas de isolamento social, mesmo em um momento em que o número de infecções pelo vírus Sars-Cov-2 volta a atingir níveis recordes. Com menos gente dentro de casa, Gênesis pode sofrer da mesma maldição que pegou Amor de Mãe em cheio.