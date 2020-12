Record passa pano, e Marcelo Crivella preso vira ‘conduzido’ em noticiário · .

A Record escolheu uma palavra mais amena para noticiar a prisão de Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio de Janeiro pelo partido Republicanos, na manhã desta terça-feira (22). A emissora dos bispos evitou o termo “prisão” e disse que o religioso foi apenas “conduzido” à Cidade da Polícia, na capital fluminense.

A descrição na tela do Balanço Geral Manhã dizia: “Prefeito Marcelo Crivella é conduzido para a Cidade da Polícia”. Em contrapartida, as demais emissoras, BandNews, Globo e CNN Brasil, já anunciavam que o político foi, de fato, preso pelas autoridades.

REPRODUÇÃO/GLOBO

A Globo usou o termo ‘preso’ para falar de Crivella

A postura da Record com relação ao ocorrido gerou comentários nas redes sociais. A humorista Dadá Coelho, por exemplo, escreveu no Twitter: “Na Record, Crivella foi apenas conduzido. Bom dia”.

Já Marcelo Adnet fez uma sátira imitando o prefeito. “[…] Eu falei com várias pessoas no Rio de Janeiro que disseram que eu fui preso, mas não é verdade. Inclusive, lá na Record, emissora do meu tio, está dizendo que eu fui apenas conduzido”, ironizou o comediante.

No entanto, no Fala Brasil, telejornal exibido após o Balanço Geral Manhã, a manchete já informava que ele foi “preso”.

Procurada pelo ., a assessoria de imprensa da Record ainda não deu um retorno.

REPRODUÇÃO/CNN BRASIL

A CNN Brasil também falou claramente sobre a prisão

O Prefeito Marcelo Crivella foi preso em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

A ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto “QG da Propina” na Prefeitura do Rio. Além dele, foram presos também o empresário Rafael Alves, o delegado aposentado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo, além dos empresários Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos, da área de seguros.

REPRODUÇÃO/BANDNEWS

A BandNews seguiu o mesmo padrão

Confira a repercussão abaixo: