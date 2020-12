Record promove apresentador do Pará que transforma ‘mundo cão’ em humor · .

De olho nos apresentadores de todas as suas afiliadas, a Record tem selecionado alguns nomes para participarem dos rodízios de plantões de feriados e fins de semana em alguns de seus telejornais. Marcus Pimenta, responsável por bater a Globo no Pará com frequência, é o primeiro da lista.

Pimenta apresenta o Balanço Geral tem uma grande base de fãs em seu Estado por conta de seu jeito espontâneo e também pela habilidade em inserir humor em um noticiário pautado pelo “mundo cão”.

Ele foi escalado para substituir Bruno Peruka no comando do Balanço Geral Manhã por alguns dias nesto plantão de Ano Novo. O . teve acesso à escala de fim de ano, que mostra o jornalista à frente do matinal de segunda-feira (28) e 2 de janeiro.

Esta é a segunda vez que Pimenta é escalado para esta função. E foi chamado de volta por ter conseguido manter a audiência do matinal –que antes estava sob o comando de Celso Zucatelli– e por ter recebido elogios dos telespectadores.

Erlan Bastos no comando do Balanço Geral CE

Marcus Pimenta é um dos nomes que a Record pretende dar mais espaço e projeção nacional. Além de substituir Peruka neste fim de ano, ele será escalado para os plantões de fim de semana do matinal.

Outro nome que está na mira da matriz é o de Erlan Bastos, do Balanço Geral Ceará. Contratação recente da TV Cidade, afiliada da Record no Estado, ele conseguiu elevar os índices de audiência do telejornal, saindo do terceiro lugar no Ibope e se solidificando na vice-liderança.

Bastos, no entanto, deve entrar no rodízio de plantonistas do Balanço Geral apresentado por Reinaldo Gottino, ao meio-dia, a partir de 2021. O jornalista tem a “bênção” de Fabíola Reipert, sua amiga pessoal, e com quem dividirá a cena no quadro A Hora da Venenosa.