Recorde negativo de Messi, Vinicius Jr. decisivo e vitória de Mourinho em clássico; o resumo da rodada no futebol internacional

Mais um final de semana de muito futebol internacional chegou ao fim, com muitas histórias, clássicos e até tropeços de gigantes nas grandes ligas como Premier League, LaLiga e Bundesliga.

Na Inglaterra, José Mourinho e seu Tottenham conseguiram se manter no topo da tabela, com mais uma vitória em cima do Arsenal, enquanto a Juventus venceu o dérbi de Turim de virada, na Itália.

O Barcelona se viu ainda mais em crise com a derrota sofrida contra o Cádiz, enquanto o Real Madrid foi salvo por Vinicius Júnior na vitória contra o Sevilla.

Confira o que de melhor aconteceu no futebol internacional na última rodada:

– Barcelona perde mais uma, com recorde negativo de Messi

A sequência negativa do Barcelona segue em LaLiga. No último sábado (5), o time voltou a ser derrotado no torneio, desta vez para o Cádiz por 2 a 1, e caiu para a 9° posição na classificação. Além do resultado negativo, o time ainda viu Messi conquistar um recorde negativo. Com 29 bolas perdidas, o craque argentino chegou à partida em que mais foi desarmado na temporada.

– Vinicius Jr. ajuda Real Madrid em vitória fora de casa

Depois de duas derrotas seguidas na semana anterior, o Real Madrid conseguiu retomar o rumo das vitórias ao derrotar o Sevilla por 1 a 0 no Ramón Sánchez Pizjuán e seguir entre os quatro primeiros na classificação. E o brasileiro Vinicius Júnior foi peça chave na vitória, com o desvio para o gol contra de Bono e outros lances que quase resultaram em gol merengue.

– Arsenal segue sina com Mourinho, que pinta o Norte de Londres de branco

José Mourinho pode ter mudado de clube na Inglaterra, mas as vitórias em cima do Arsenal, já costumeiras nos tempos de Chelsea e Manchester United seguem. Neste domingo (6), os Spurs derrotaram os Gunners por 2 a 0, com mais uma boa atuação da dupla Son e Kane e mantiveram a primeira colocação da Premier League na temporada.

– Liverpool goleia em casa e segue caça ao líder

Mesmo que o Tottenham mantenha a boa campanha e liderança da Premier League, o Liverpool segue empatado em pontos e caçando os rivais na tabela. Também no domingo (6), os comandados de Jürgen Klopp golearam o Wolverhampton na volta dos torcedores a Anfield, com gols de Salah, Wijnaldum, Matip e Semedo (contra).

– Bayern de Munique tropeçando e clássico da capital agitam rodada da Bundesliga

A rodada do final de semana do Campeonato Alemão viu algumas partidas eletrizantes. A começar na abertura da jornada, com o Hertha vencendo, de virada, o Union em clássico da capital, por 3 a 1.

No sábado, o Borussia Dortmund empatou fora de casa contra o Eintracht Frankfurt e desperdiçou a chance de encostar no líder Bayern de Munique, que, em jogo eletrizante, com direito a duas viradas, contra o RB Leipzig, empatou em 3 a 3 dentro de casa.

Quem agradeceu foi o Bayer Leverkusen, que, no domingo (6), derrotou o Schalke por 3 a 0 em Gelsenkirchen e encostou no topo da tabela. Os Azuis Reais, por sua vez, seguem sem vencer na competição.

– Juventus vence dérbi de virada, e Milan segue invicto no topo

Na Itália, a grande história do final de semana foi a virada da Juventus no dérbi de Turim. Dentro de sua casa, o time saiu atrás graças a gol de Nicolas Nkoulou. Na segunda etapa, porém, McKennie e Bonucci garantiram a vitória da Velha Senhora, que, invicta, se mantém na quarta posição.

Quem também segue invicto é o líder Milan. Com 26 pontos em 10 jogos, o time rossonero venceu mais uma nesse final de semana. A vítima da vez foi a Sampdoria, que, dentro de sua casa, não conteve o ímpeto da equipe de Stefano Pioli e foi derrotada por 2 a 1.