Recorde! The Last of Us Part II é o game mais premiado da história da TGA

The Last of Us Part II tornou-se o maior vitorioso da história do The Game Awards ao vencer sete das nove categorias para as quais foi indicado.

A edição de 2020 do TGA não marcou apenas por ser a primeira celebração anual após a chegada da nova geração de consoles, mas também por apresentar um recorde de premiações durante o evento. The Last of Us Part II, o mais recente Game of the Year, foi vitorioso em sete categorias (Jogo do Ano, Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Jogo de Ação e Aventura, Melhor Design de Áudio, Melhor Performance, Inovação em Acessibilidade), desbancando adversários de cerimônias anteriores.

Com sete vitórias, o título da Naughty Dog ultrapassou os recordistas anteriores, Disco Elysium (2019) e Red Dead Redemption 2 (2018), que possuem quatro troféus cada. Dessa forma, The Last of Us Part II assumiu a liderança disparada na corrida dos games com a maior quantidade de premiações em uma única edição na história do The Game Awards.

O quê você achou do TGA 2020? Concorda com o triunfo massacrante de The Last of Us Part II? Deixe sua opinião nos comentários.