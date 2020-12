‘Recupera o tempo perdido no Brasil’

Um dos grandes destaques do futebol europeu no final de semana, Pedrinho foi um dos destaques da goleada do Benfica por 5 a 0 em cima do Vilafranquense pela Taça de Portugal, com um belo gol para fechar o placar.

E o jornal português A Bola destacou ainda mais a atuação do jogador brasileiro por ser a primeira vez em que atuou por 90 minutos em um período de 1 ano e 12 dias.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os motivos para o longo período sem uma partida completa foram os poucos meses em que esteve no Corinthians no início da temporada além das duas lesões que teve no Benfica desde a sua chegada. Pelos Encarnados, o atacante havia iniciado somente duas partidas, contra o PAOK, pela 3° fase preliminar da Champions League, e o Standard Liège, pela Europa League, mas foi substituído em ambos os jogos.

Em sua publicação, o jornal afirmou que o brasileiro recuperou ‘o tempo perdido no Brasil e no Benfica’.

“Humilde e batalhador também tem consciência de que está ainda no início e de que tem de dar muitas mais provas para justificar tamanho investimento”, escreveu. Pedrinho foi contratado pelo Benfica em janeiro, mas chegou ao clube no meio do ano, em acordo feito com o Corinthians. O clube português pagou 18 milhões de euros em sua contratação.