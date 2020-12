Recursos Humanos – Pequenas Empresas

A gestão de Recursos Humanos e os processos das empresas

A Gestão de Recursos Humanos implica uma atuação direta nos processos da empresa. Bem como sobre o desenvolvimento no que tange à gestão de pessoas.

Por isso, muitas vezes a empresa direciona muitas demandas abrangentes ao setor de Recursos Humanos.

Subdivisões e delegação de tarefas

Nem todas as empresas possuem as subdivisões de Recursos Humanos, pois essa infraestrutura depende do porte, segmento, orçamento e outras particularidades. Por isso, é muito comum que o departamento de Recursos Humanos fique responsável por várias demandas em empresas de pequeno porte.

Treinamentos, Desenvolvimento, Departamento Pessoal

Processos referentes à Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas, Treinamento, Desenvolvimento, Projeções e a rotina da empresa. Todos esses processos são direcionados ao setor de RH.

No entanto, em empresas menores a área ainda pode ser vista como apenas um staff, o que não é errado. Porém, não é a única função do setor de Recursos Humanos.

Haja vista que se trata de uma área que cada vez mais participa ativamente da tomada de decisões das empresas.

Foco multitarefa e apoio nas decisões estratégicas

A atuação da administração de pessoal se refere a documentação de admissão, processos de demissão, acompanhamentos de prazos de experiência, contratos PJ e benefícios diversos.

No entanto, ainda é necessário treinar as equipes, analisar a gestão do desenvolvimento do pessoal. Por isso, as subdivisões classificam as tarefas para que os envolvidos aumentem o foco.

Todavia, muitas equipes pequenas abrangem todas essas demandas, o que torna a á área muito mais do que uma parte operacional. Sendo assim, o RH atual acompanha as decisões e se molda aos novos modelos de negócios.

Portanto, em empresas menores o setor de Recursos Humanos é mais do que a gestão da legislação. Assim sendo, faz parte da gestão de pessoas e das perspectivas futuras na cultura da empresa.