Red Bird Lane: nova série de terror da HBO divulga parte do elenco

Red Bird Lane, a próxima série da HBO, torna-se cada vez mais concreta com o decorrer do tempo. Anunciada em agosto de 2019, a série de terror conta com grandes nomes no elenco, incluindo Susan Sarandon, Sara Gran e Crispin Glover, a mais nova adição ao time da série.

Gran, além de integrar o elenco de Red Bird Lane, também é a roteirista da série de terror. De forma geral, a nova produção da HBO gira em torno de oito estranhos que acabam indo para um mesmo lugar, mas cada um por razões diferentes. Com o passar do tempo, eles acabam percebendo uma energia sobrenatural no lugar, deixando o grupo vulnerável ao que ronda o ambiente.

(Fonte: Turner Media/Reprodução)Fonte: Turner Media

Mais detalhes do elenco de Red Bird Lane

Glover, que é o mais recente integrante do elenco da série, interpretará Jonah, um homem de má índole que está sempre fazendo tudo em busca de dinheiro. Já Jamie Clayton, conhecida por seu papel em Sense8, volta às telas no papel de Jessica, uma mulher obstinada e charmosa que acaba indo parar na casa misteriosa por fraude.

Entre os outros nomes do elenco confirmados até então, é válido citar James Urbaniak (The Venture Brothers), Rya Kihlstedt (One Mississippi), Grantham Coleman (Black Bear) e Damon Dayoub (Stitchers).

Em breve, novos nomes devem ser revelados para compor a produção da série, tanto entre os oito personagens principais quanto personagens secundários que devem fazer aparições ao longo da série de terror.

Red Bird Lane, da HBO, ainda não tem data de estreia marcada.