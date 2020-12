Red Bull Bragantino massacra o Athletico-PR, mas não faz, perde a 1ª no returno e ronda a zona de rebaixamento

O Red Bull Bragantino estava em boa fase, vinha sem perder no returno e, em 12º, vislumbrava a tranquilidade e a disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas o Athletico-PR tinha outros planos para o jogo desta tarde, em Bragança Paulista, e bateu o time da casa por 1 a 0.

Os números mostram que o jogo foi um massacre dos anfitriões, que tiveram 70% da posse de bola e bateram 21 vezes a gol, contra apenas quatro dos visitantes – que só acertaram a meta no lance do gol.

No fim das contas, esse “um” solitário foi o único número que realmente interessou para o resultado.

O Bragantino estaciona nos 31 pontos. O Vasco, primeiro da zona de rebaixamento, soma 28. Já o Athletico vai aos mesmos 31 e, pelo número de vitórias, rouba jusamente a 12ª posição do Bragantino.

Antes da partida, os jogadores do Braga homenagearam o ex-técnico do Alvinegro Marcelo Veiga, morto na segunda-feira, 14, em decorrência de COVID-19. Todos entraram em campo com camisas que traziam o nome do treinador.

Kayzer comemora gol contra o red Bull Bragantino Gazeta Press

Com a bola rolando, o gol da vitória paranaense saiu aos 25 do 1º tempo, quando o Red Bull Bragantino dominava as ações. Em jogada que contou com falha de Léo Ortiz, Thiago Heleno fez lançamento que encontrou Renato Kayzer. O atacante bateu rasteiro para superar Cleiton e abrir o placar.

Foi o 5º gol de Kayzer pelo Furacão em 18 jogos.

O gol do Athletico-PR não mudou o comportamento do Red Bull Bragantino, que seguia marcando alto e tomando conta da partida. Ao apito final do 1º tempo, o Massa Bruta tinha 60% de posse de bola e dez finalizações – mais que o dobro do Athletico-PR.

Preocupado, Maurício Barbieri decidiu trocar seu trio de ataque logo aos 11: saíram Bruno Tubarão, Ytalo e Ramires. Entraram Alerrandro, Matheus Jesus e Morato.

A melhor chance veio aos 19, quando Santos deu rebote em chute de Arthur e, na sobra, Claudinho concluiu em cima do goleiro.

A pressão crescia, mas o Athletico levava perigo em estocadas, em especial com Carlos Eduardo. Autuori também mexeu, e colocou Lucho González e Walter, para prender a bola no campo de ataque nos minutos finais.

O jogo teve oito minutos de acréscimos e, na reta final, o Bragantino foi pressão total para cima dos visitantes, tanto com bolas cruzadas na área quanto com chutes de média distância, para disputar a segunda bola.

Mas a insistência foi em vão. O Athletico soube se proteger para ficar com a suada vitória.