Red Bull Salzburg avalia contratação de Claudinho, do Bragantino

O atacante Claudinho pode defender outro clube administrado pela Red Bull em breve. De acordo com o site austríaco Kronen Zeitung, o jogador do Bragantino é alvo do Salzburg, da Áustria.

O portal informa que o Salzburg deseja reforçar seu setor ofensivo, já que os atacantes Sekou Koita e Mo Camara podem ser suspensos por doping. Além disso, Dominik Szobzslai deve se transferir para o RB Leipzig, da Alemanha, em janeiro.

Dessa forma, os austríacos estudam a contratação de Claudinho. O atacante de 23 anos tem se destacado no Massa Bruta e é descrito pelo site como um especialista no ataque que atua pelo lado esquerdo, mas que também pode jogar pelo meio e pela direita.

O jogador do Bragantino participou de 39 partidas nesta temporada e marcou 12 gols. Ele também é o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, com 10 bolas na rede.