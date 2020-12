Redação do L! escolhe o The Best; veja como ficou o pódio

Nesta quarta-feira, a Fifa vai anunciar os vencedores do prêmio ‘The Best’. Com de uma das premiações mais ilustres do mundo do futebol, o LANCE! reuniu boa parte de sua redação para uma votação. Os quesitos, divulgados pela própria entidade máxima do futebol, são de melhor jogador, técnico, goleiro e o Prêmio Puskás. Na votação, utilizamos a própria pontuação utilizada pela Fifa: o primeiro recebe cinco pontos, o segundo três e o terceiro apenas um ponto.​

MELHOR JOGADOR​

No Melhor Jogador não tivemos surpresa. Com um ano dominante, Robert Lewandowski foi eleito sem muita disputa. O atacante do Bayern de Munique teve mais de 40 pontos de vantagem para o segundo colocado, Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ficou em terceiro.

Lewa foi eleito, pela redação do L!, o melhor do mundo em 2020 (AFP)

+ Lewandowski pode repetir Modric e quebrar dinastia de Messi e CR7

MELHOR TREINADOR

Nesta categoria, o prêmio também vai para o Bayern de Munique. Hansi Flick foi eleito o melhor da temporada, também sem disputa acirrada. Ele teve uma larga vantagem para o segundo colocado, Jürgen Klopp, que tirou o Liverpool da seca de 30 anos sem títulos da Premier League. Marcelo Bielsa, treinador do Leeds, ficou na terceira posição.

Flick venceu a Champions com o Bayern de Munique (Foto: AFP)

+ Lewa, Messi e Cristiano… Veja os números dos melhores do mundo

MELHOR GOLEIRO

Nesta categoria, o prêmio ficou com Manuel Neuer. Sem muita contestação, o alemão teve mais de 60 pontos de vantagem para Oblak, que ficou em segundo lugar. Alisson foi o menos votado e ficou na terceira posição.

Campeão da Champions, Neuer venceu no L! (Foto: AFP)

PRÊMIO PUSKÁS

De acordo com a redação do LANCE!, o Prêmio Puskás não ficará no Brasil. Arrascaeta e Suárez ficaram próximos, mas o atacante do Atlético de Madrid levou o primeiro lugar com apenas cinco pontos de diferença. O uruguaio do Flamengo ficou em segundo e Son em terceiro.

Uruguaio, hoje no Atlético de Madrid, venceu no L! (Foto: AFP)

Participaram da votação: Leonardo Barreto, Leonardo Martins, Rodrigo Portella, Cayo Pereira, Marina Bufon, João Santana, João Camargo, Tadeu Rocha, Aigor Ojêda, Gabriel Santos, Lucas Pessoa, Daniel Bortoletto, Alexandre Guariglia, Luiza Sá, Rafael Munoz, André Udlis, Rodrigo Souza, Gabriel Grey, Vinicius Faustini, Sergio Santana, Marcio Alencar, Victor Mendes e Hugo Mirandela.