Redação inteira de esports do canal Loading pede demissão [atualizado]

O canal de tv aberta Loading foi oficialmente ao ar no último dia 8 de dezembro, mas hoje (11) já protagonizou uma grande polêmica: a redação inteira do bloco Metagaming pediu demissão alegando diferenças editoriais inconciliáveis e censura por parte da emissora.

Como vocês ficaram sabendo, fui desligado da Loading por “desalinhamento editorial” depois de 4 meses de trabalho.

Espero que vocês tenham gostado das duas edições do programa e gostaria de pedir perdão publicamente a todos da minha equipe. — Vicenzzo Mandetta (@Vicenzzo_) December 11, 2020

Todos os 16 integrantes da redação saíram da equipe e muitos deles usaram as suas redes sociais para reclamar da situação. O uso de imagens com receitas de culinária foi um dos temas mais recorrentes entre os antigos redatores, em clara alusão ao período da ditadura militar no Brasil, quando os jornais publicavam exatamente esse tipo de protesto.

A partir de hoje, não faço mais parte da Loading por divergências entre a direção do canal e a linha editorial do Metagaming. Eu e toda a equipe do programa saímos com a certeza de que seguimos a nossa ética profissional, e agradeço muito a todos pela parceria desse curto tempo. pic.twitter.com/DhrzMlo4xy — maria eduarda (@_dudacury) December 11, 2020

Até agora, apenas dois episódios do Metagaming foram exibidos ao público, ambos relativamente inofensivos e sem maiores controvérsias em suas pautas além de pequenas provocações sobre a prática de golpes em streams já no seu primeiro episódio.

SAÍDA DA LOADING Eu e toda a redação deixamos o Metagaming. Jamais sacrifiria meu nome, minha história e o que creio como jornalismo em nome de cargo ou posição de destaque. Sempre fui defensor do jornalismo. E não poderia falhar quando o convocado para a batalha fosse eu mesmo pic.twitter.com/c7UaqS1gmN — IG: chandy.teixeira (@chandy_teixeira) December 11, 2020

Segundo apurou o site NaTelinha, a gota d’água ocorreu quando um integrante da redação teria feito uma matéria criticando uma desenvolvedora de jogos parceira do canal, recebendo então uma puxada de orelha da direção da Loading, que não gostou do direcionamento e foco da pauta, além de já estar incomodada com o foco em temas considerados polêmicos por eles, como machismo no meio dos videogames.

Liberdade editorial é essencial. Hoje, não faço mais parte da Loading, assim como a editoria inteira do Metagaming – todos nós estamos fora do projeto.

Agradeço demais à equipe incrível da qual fiz parte, que conseguiu entregar dois programas maravilhosos apesar das dificuldades pic.twitter.com/q873r0xrct — Barbara Gutierrez (@bahgutierrez) December 11, 2020

Ex-apresentadora do Metagaming e ex-editora assistente, Barbara Gutierrez disse em seu twitter pessoal que “não conseguiria falar sobre os assuntos que são importantes para mim e sempre permearam minha carreira como temas necessários para a evolução do cenário de esportes eletrônicos”. A Loading ainda não se pronunciou.

[Atualizado]: a assessoria do Loading enviou ao Voxel o pronunciamento oficial da empresa sobre o caso. Segue na íntegra:

Devido ao desalinhamento entre o posicionamento da Loading, focado em entretenimento, e o time editorial do programa Metagaming, decidimos reestruturar a atração.

Importante frisar que o core da Loading é o entretenimento e a agenda positiva. Dessa forma, buscaremos entregar conteúdos que engrandeçam ainda mais o Esports, porém com a linha editorial focada no entretenimento.

Agradecemos publicamente todo o time do Metagaming que dividiu conosco esses últimos meses, inclusive a incrível estreia. Seguimos em caminhos diferentes, mas com a certeza da competência e do sucesso de todos vocês. Obrigado por fazerem parte da nossa história.