RedeTV! e Pânico selam a paz após oito anos de briga na Justiça; entenda · .

Após oito anos de briga na Justiça, a RedeTV! e o Pânico selaram a paz ao fecharem um acordo entre um dos donos da emissora Amilcare Dallevo, o presidente do grupo Jovem Pan e criador do programa, Tutinha de Carvalho, e o apresentador Emílio Surita. Uma disputa entre as partes já se arrastava há oito anos por atraso de salários quando o humorístico era exibido no canal da TV aberta.

Em entrevista à coluna de Flavio Ricco, do R7, Tutinha declarou que o imbróglio teve um final feliz. “Fizemos um acordo. Amilcare [Dallevo] me chamou, e acertamos. Gosto da Rede TV!. O Pânico começou lá e tenho boas lembranças do Marcelo [de Carvalho] e do Amilcare”, declarou o executivo, filho de Antônio Augusto Amaral de Carvalho (Tuta).

O Pânico nasceu como um programa de rádio na Jovem Pan em 1993. O programa ganhou duas adaptações para televisão, mas segue no ar na JP até hoje, incluindo transmissão pelos canais digitais.

O Pânico na TV estreou na RedeTV! em 2003 e fez sucesso com o público jovem por mostrar conteúdo humorístico non-sense e quadros que popularizaram artistas como Carioca e Eduardo Sterblitch.

Entretanto, em 2012, o contrato entre a atração e a emissora foi rompido pela equipe, que alegou atraso de pagamentos de salários. O Pânico, então, migrou para a Band, onde ficou até 2017 sob o nome Pânico na Band.

O . procurou a RedeTV! e a Jovem Pan sobre o fim da briga judicial, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.