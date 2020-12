Reginaldo Leme assina com Band e volta a ser comentarista da Stock Car

Um ano após encerrar longa parceria com o Grupo Globo, Reginaldo Leme está de volta à televisão. O jornalista acertou com o Grupo Bandeirantes e será comentarista da Stock Car em TV aberta já a partir da decisão da temporada 2020 e durante o ano de 2021.

Nas últimas semanas, a Band confirmou a compra dos direitos da Stock Car em TV aberta para a temporada 2021 e, dias depois, anunciou que transmitiria já o fim da temporada. Na transmissão do próximo fim de semana, Reginaldo terá o narrador Luc Monteiro no comando da atração.

Assim, Reginaldo volta aos comentários da Stock Car, coisa que fez na TV Globo e no SporTV durante os últimos anos.

Além da Stock Car, a Band também adquiriu os direitos de TV aberta para a Copa Truck em 2021 e segue tendo a Indy como atração. Ainda não está está claro se Reginaldo fará parte destas transmissões.

Reginaldo Leme volta a comentar corridas da Stock Car (Foto: Luís França/Vicar)

A trajetória de Leme na cobertura de F1 começa ainda na década de 1970. Mais precisamente em 1972, quando cobriu um Grande Prêmio pela primeira vez, trabalhando para O Estado de S. Paulo. A passagem pela TV Globo, por sua vez, começou seis anos depois, em 1978. Foi através da emissora carioca que o jornalista se consolidou como grande referência na cobertura de automobilismo no Brasil.

A chegada do narrador Galvão Bueno às transmissões de F1 da Globo, em 1981, formou uma dupla das mais icônicas da TV. Os dois, lado a lado, cobriram títulos de Nelson Piquet e Ayrton Senna, nos anos dourados do Brasil no automobilismo mundial.

Os mais de 40 anos de envolvimento com a F1 colocaram Leme em uma posição privilegiada. O jornalista já cobriu mais de 500 GPs, sendo recentemente homenagem pela própria categoria. Reginaldo, entretanto, teve o azar de não participar da cobertura do 1000º GP, o da China de 2019, por conta de problemas de saúde.