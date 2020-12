Rei da pegadinha, Ivo Holanda dá prejuízo para o SBT (mas não apanha) · .

As câmeras escondidas estão completando 40 anos no Brasil, e o rei das pegadinhas aproveitou a celebração para relembrar sua trajetória no gênero. Ivo Holanda contou que precisou se modernizar ao longo das décadas, mas que ainda sofre com a tecnologia. Em um quadro, ele precisou controlar com controle remoto uma bruxa que voava em um drone, e acabou destruindo os aparelhos caros. Ao contrário do que sempre acontece na frente das câmeras, desta vez ele não apanhou.

“Essa bruxa [no drone] saía do cemitério e passava por cima do muro [para assustar os pedestres na calçada]. Mas eu descontrolei, a bruxa bateu na parede e, não sei como, caiu em cima da minha cabeça”, contou Ivo durante painel na CCXP Worlds neste domingo (6).

Diretor das pegadinhas do Programa Silvio Santos, Jefferson Cândido explicou que o veterano de 85 anos acabou batendo vários drones durante as gravações. Valorizou, no entanto, o quanto Ivo Holanda se esforça para acompanhar as novidades do mundo moderno.

“Quando eu comecei [em 1982], não tinha nada disso. A tecnologia está muito avançada, e a nossa sorte é ter um diretor jovem, inteligente e ter o Eron [Reigota, diretor de cenografia] do lado dele”, valorizou o ator.

Apesar da idade avançada, Ivo está sempre cheio de energia e não consegue parar quieto. É difícil controlá-lo durante as gravações? “Ele tem 85 anos, mas parece um moleque de 15. Às vezes tem que puxar um pouco a orelha, né, Ivo?”, alfinetou Jefferson.

E como o ator mantém essa vitalidade? “O segredo é que eu moro num dos lugares mais bem protegidos pela nossa natureza. Então às 6h da manhã estou fazendo minha caminhada. Faço meus exercícios, agora com a minha máscara. O importante é ser feliz! Às vezes, eu fico pensando: ‘Por que você é assim?’. Mas a nossa vida é isso, sorrir e fornecer alegria para esse mundo”, filosofou.

“Eu estive em um especialista que foi me examinar, e ele disse que eu sou desse jeito porque meu trabalho permite que eu seja alegre”, ressaltou Holanda.

Com tanto tempo e tantas pegadinhas no currículo, será que o veterano consegue escolher uma favorita? “Eu gosto de todas, mas minha preferida foi uma criação do meu patrão. Às 5h30, a produção apareceu na minha casa e me chamou para gravar uma externa sem avisar. Me deram um bujão de gás, e a gente foi gravar. Ideia do Silvio Santos!”, contou.

Confira abaixo a pegadinha da bruxa voadora que resultou em muitos drones destruídos: