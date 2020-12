Rei dos desarmes, Allan explica queda do Everton, se ‘orgulha’ de Richarlison e vê Nápoles ‘um pouco sem vida’ após morte de Maradona

Depois de oito anos na Itália jogando por Udinese e Napoli, Allan agora inicia sua trajetória na Premier League. A transferência ao campeonato nacional de maior prestígio corrobora o fato de estar vivendo possivelmente o maior momento de sua carreira.

Aos 29 anos, o novo jogador do Everton tem sido chamado regularmente pela seleção brasileira desde novembro de 2018, quando estreou. Ele inclusive fez parte do elenco campeão da Copa América de 2019, competição em que atuou em quatro dos seis jogos.

“Procuro viver cada momento, porque sabemos que é muito difícil chegar até ali (seleção brasileira), mas graças a Deus tenho tido a felicidade de estar desfrutando cada momento, estar ajudando a seleção. Poder ter conquistado a Copa América no país, dentro de um Maracanã cheio, foi como um sonho, poder estar vestindo a camisa da seleção, representando meu país é o auge da minha carreira”, contou o meio-campista em entrevista exclusiva a João Castelo-Branco, repórter dos canais ESPN.

No que diz respeito a clubes, Allan vai buscando deixar sua marca(ção) no Everton. Atualmente, ele é o segundo colocado em desarmes na Premier League, com 20, dois a menos do que Yves Bissouma, do Brighton.

“Sem dúvida é um ponto forte do meu jogo, a minha agressividade dentro de campo, tentar recuperar a bola o mais rápido possível. Espero melhorar ainda mais, roubar ainda mais bolas”, disse o meio-campista, que teve um excelente início em Liverpool.

Allan, do Everton e da seleção brasileira Getty Images – Montagem ESPN

O Everton venceu seus sete primeiros jogos da temporada, algo que não ocorria no clube desde 1894-95. Além disso, sete vitórias seguidas em partidas oficiais no geral não ocorriam nos Toffees desde abril de 1987. Parte dos triunfos veio nas quatro primeiras rodadas da Premier League, sendo que o time treinado por Carlo Ancelotti chegou a liderar a competição, que tem o mais alto nível, como bem pôde sentir o brasileiro.

“A intensidade é muito alta, aqui o jogo não acaba nunca. Saem muitos gols nos finais dos jogos. Se você está em vantagem ou em desvantagem, é importante se manter focado, estar atento, porque aqui parece que as partidas não têm fim. As equipes são muito qualificadas.”

E tal dificuldade tem sido bastante sentida pela equipe de Liverpool. Depois do início com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas, o Everton só venceu em uma das últimas sete rodadas, diante do Fulham. O time de Carlo Ancelotti voltará a campo neste sábado, quando receberá o Chelsea no Goodison Park, às 17h (de Brasília), com transmissão da Fox Sports.

“Nós sabemos que a Premier League é muito difícil. No começo de repente era um time novo, com muitos jogadores chegando, as outras equipes não conheciam tanto… Fizemos grandes jogos, a equipe encaixou, depois tivemos muitos problemas de lesões, o problema do Richarlison por suspensão. Isso atrapalhou um pouquinho nossos planos, mas sabemos da nossa qualidade, sabemos onde podemos chegar”, afirmou o volante.

Depois de ter levado um cartão vermelho direto no final do clássico contra o Liverpool (2 a 2), Richarlison cumpriu três jogos de suspensão, contra Southampton, Newcastle United e Manchester United – os Toffees perderam nos três compromissos. O atacante da seleção brasileira é uma das referências do elenco, tendo sido o artilheiro do time ao lado de Dominic Calvert-Lewin na última Premier League, com 13 gols. Allan é só elogios ao conterrâneo, seja no âmbito profissional ou pessoal.

“O Richarlison é um jogador muito importante dentro do clube, do grupo, é muito carismático, está sempre alegre, sempre feliz em poder ajudar os companheiros dentro e fora de campo. Merece tudo aquilo que vem conquistando”, declarou o meio-campista.

“É um cara nota mil. Está sempre com sorriso no rosto, é um cara que está sempre feliz, se preocupa muito em ajudar as pessoas. É um companheiro que dá muito orgulho da pessoa que é, de onde veio, dá valor a tudo que vem acontecendo na vida dele. É um cara que merece muitas coisas boas.”

A alegria para falar do conterrâneo, companheiro de clube e seleção, contrasta com a tristeza ao relembrar de alguém relacionado ao seu antigo clube. Allan jogou cinco anos no Napoli e sabe do tamanho da representatividade para o clube e para a cidade de Diego Armando Maradona, que morreu em 25 de novembro aos 60 anos.

“Foi uma perda grande, tenho amigos ainda em Nápoles, a cidade ficou um pouco sem vida. É o maior ídolo de todos os tempos de Nápoles, de todas as gerações. Até mesmo quem não era nascido quando o Maradona jogava no Napoli procura na internet, ou os familiares mais próximos contam as histórias. Foi uma perda enorme não só para Nápoles, mas para o futebol mundial, por tudo que nos deu dentro de campo.”