Reinaldo leva o terceiro amarelo e está suspenso para o jogo da volta

O São Paulo tem um desfalque certo para o jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio, às 21h30, na próxima quarta-feira (30), no Morumbi. O lateral-esquerdo Reinaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O camisa seis recebeu a advertência no último lance do jogo, após discussão na grande área e reclamação com o juiz Marcelo de Lima Henrique.

Sem Reinaldo, o técnico Fernando Diniz tem como opção na reserva o lateral Léo, que também faz a função de zagueiro. Outro jogador que pode atuar na posição é Tchê Tchê.

Com a derrota, o São Paulo precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar às penalidades. Caso vença por dois ou mais gols, avança de fase.