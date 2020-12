Reino Unido registra novo recorde diário de casos de Covid-19

Na segunda-feira o Reino Unido registra novo recorde de casos de Covid-19. A notícia preocupa ainda mais por decorrência da nova cepa descoberta há alguns meses. Sendo que no dia em questão registrou-se 41.385 pessoas infectadas.

O país tenta controlar a variante do vírus que apareceu em seu território. Porque sabe-se que ela pode disseminar-se até 70% mais rápido que o gene anterior. Podendo assim criar um colapso no sistema de saúde britânico.

Em geral, o último recorde registrado foi no dia 23 de dezembro, quando identificou-se 39.237 casos. De acordo com as autoridades locais, mais de 2,3 milhões de pessoas já contraíram a Covid-19.

O momento atual do Reino Unido

Reino Unido registra novo recorde em um momento onde várias coisas ocorrem na nação. Por exemplo, a vacinação está acontecendo para profissionais de saúde e pessoas de grupos de risco.

Os hospitais britânicos decidiram suspender a realização de procedimentos eletivos por hora. A decisão foi tomada para que se possa liberar leitos e trabalhadores para os pacientes contaminados.

A preocupação é grande devido ao aumento de casos tão rápido. Assim, gera o medo de que o sistema de saúde não consiga prestar suporte a todos. O que pode faz crescer consideravelmente o número de óbitos pelo país

Segundo especialistas, os hospitais estão vulneráveis para atender o alto nível de infecções que surgem. Por isso, será necessário acelerar o processo de vacinação a fim de imunizar as pessoas. Evitando assim que elas contraiam a nova cepa do coronavírus.

O Reino Unido e a vacina

É importante ressaltar que a nação foi pioneira na aplicação de vacinas no ocidente. Ela adquiriu os produtos produzidos pela Pfizer e BioNTech. Assim, começou seu plano de imunização no início de dezembro.

O Reino Unido registra novo recorde ao mesmo tempo em que a imprensa diz haver outra vacina. Dessa forma, aprova-se nesta semana o imunizante produzido pela AstraZeneca em parceria com Oxford.

Caso isso ocorra, ela será distribuída para a população no início de janeiro. Sendo assim, uma boa forma de acelerar o processo e evitar novos recordes.

Reino Unido registra novo recorde

O alerta sobre o combate ao coronavírus da população está em um ponto máximo. As autoridades estão preocupadas com o fato de que o Reino Unido registra novo recorde.

Assim, é importante lembrar que não podemos esquecer os cuidados diários. Por exemplo:

Lavar bem as mãos;

Usar máscara ;

Evitar aglomerações;

Utilizar álcool gel.

Dessa forma, se todos fizerem sua parte o número de casos poderá diminuir.