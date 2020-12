Relacionamento Com o Cliente na Atualidade

Relacionamento com o cliente não se refere a apenas uma única aquisição

O relacionamento com o consumidor evoluiu nos últimos tempos, visto que o foco das empresas antigamente era apenas nas vendas. Sendo assim, o relacionamento com o consumidor era curto, ao passo que o tempo de duração se referia apenas ao período que durava a negociação.

Decerto que a forma de aquisição de um produto era através do foco em uma única compra. Assim sendo, o mercado atual exige que as empresas elaborem estratégias de retenção do cliente.

Lucratividade dos negócios e faturamento elevado

Reter o cliente virou uma prática essencial para os negócios, haja vista faz parte das garantias de lucratividade dos negócios. Sendo assim, a recorrência das compras é fundamental para que a empresa tenha uma elevação do faturamento.

Sendo assim, uma das estratégias viáveis aos negócios são as assinaturas de serviços. De forma que o cliente paga para acessar ao seu produto, sem que exatamente seja uma aquisição.

Previsão do faturamento e estabilidade do fluxo de caixa

A recorrência gerada pelas assinaturas é uma forma viável de garantir a lucratividade, bem como gerar o relacionamento com o consumidor.

Certamente, há muitos benefícios para uma empresa que atua nessa vertente, visto que o custo é menor por aquisição de clientes, ao passo que é possível prever o faturamento. Além disso, o relacionamento com o cliente fica viabilizado e a empresa garante uma estabilidade no fluxo de caixa.