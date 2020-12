Relembre as mudanças no elenco da Marvel · .

Entre as muitas novidades que a Disney anunciou na quinta (10) para o futuro do Universo Marvel nos cinemas e no streaming, um dos destaques foi a escalação de Kathryn Newton (The Society, Supernatural) para o papel de Cassie Lang no terceiro filme do Homem-Formiga. Com a escolha, ela substituirá Emma Fuhrmann, que interpretou a personagem em Vingadores: Ultimato (2019).

Mudanças no elenco não chegam a ser uma novidade no Universo Marvel, mas também não são comuns. Ainda na década passada, quando os filmes dos heróis começavam a tomar forma, duas grandes substituições chocaram os fãs: Mark Ruffalo no lugar de Edward Norton como Bruce Banner/Hulk, e Don Cheadle assumindo o papel de James Rhodes/Máquina de Combate após a demissão de Terrence Howard.

Outras reescalações aconteceram com o passar dos anos, mas com menos impacto nas as histórias contadas no MCU. Zachary Levi e Ross Marquand assumiram os lugares de Josh Dallas e Hugo Weaving como Fandral e Caveira Vermelha, respectivamente.

Confira abaixo as principais mudanças no elenco da Marvel nos cinemas:

Edward Norton e Mark Ruffalo

Bruce Banner/Hulk

A mudança do ator que interpreta um dos Vingadores originais talvez seja a principal já realizada pela Marvel nesses 12 anos nos cinemas. Quando O Incrível Hulk (2008) apresentou Bruce Banner ao público no primeiro filme com ligação com Homem de Ferro (2008), seu intérprete era o indicado ao Oscar Edward Norton.

O filme teve bilheteria morna e não foi tão elogiado quanto o longa com Robert Downey Jr., mas existia a confirmação de que a história prosseguiria com o lançamento de Os Vingadores, em 2012. O problema é que Norton teve atritos com os produtores durante as filmagens de O Incrível Hulk.

Quando a relação se tornou insustentável, a Marvel optou por reescalar o personagem e contratar Mark Ruffalo para o lugar de Norton. A mudança surtiu efeito, e o ator faz parte do MCU até hoje.

Terrence Howard e Don Cheadle

James Rhodes/Máquina de Combate

Filme que deu início ao mundo dos Vingadores no cinema, Homem de Ferro apresentou Robert Downey Jr. como Tony Stark, mas seu melhor amigo era diferente do que conhecemos atualmente. Terrence Howard foi o primeiro a ser escalado para o filme, e sua presença na sequência era dada como certa.

Meses depois do lançamento do longa, veio o anúncio de que Howard seria substituído por Don Cheadle em Homem de Ferro 2. Nem a Marvel nem o ator deram maiores explicações sobre a troca no elenco, mas há rumores de que Howard teria pedido mais dinheiro ao tomar conhecimento do aumento salarial dado a Downey Jr.

Josh Dallas e Zachary Levi

Fandral

A história de Fandral é um pouco mais curiosa do que os exemplos anteriores. Inicialmente, Zachary Levi havia sido escalado para interpretar o personagem em Thor (2011). Por conta do seu trabalho na série Chuck (2007-2012), o ator teve que abrir mão do papel, que ficou com Josh Dallas.

Para Thor: O Mundo Sombrio (2013), foi a vez de Dallas se ausentar do MCU por conflitos de agenda com as gravações de Once Upon a Time (2011-2018), série no qual interpretava o Príncipe Encantado. O estúdio convocou mais uma vez Levi, que aceitou e ainda voltou para uma participação em Thor: Ragnarok (2017).

Hugo Weaving e Ross Marquand

Caveira Vermelha

O Caveira Vermelha é considerado o arqui-inimigo do Capitão América nos quadrinhos, e não teria como outro vilão ser escolhido para enfrentar Chris Evans no primeiro filme solo do herói. Para o longa, a Marvel escalou Hugo Weaving (Matrix, O Senhor dos Anéis).

Depois de atuar em Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), Weaving declarou publicamente que não gostou de sua experiência, tanto pela história do personagem quanto pela dificuldade de fazer a maquiagem de preparação. Sua ausência não chegou a ser muito sentida, já que o Caveira Vermelha desapareceu no universo no final do longa.

No entanto, os irmãos Joe e Anthony Russo resolveram resgatar o personagem para participações fundamental em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019). Com a recusa de Weaving para retornar, eles chamaram Ross Marquand (The Walking Dead), famoso por fazer boas imitações de outros astros de Hollywood, para assumir o posto.

Emma Fuhrmann e Kathryn Newton

Cassie Lang

A última mudança relevante no MCU foi na escalação para interpretar a adolescente Cassie Lang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro longa do herói em miniatura vivido por Paul Rudd.

Abby Ryder Fortson interpretou a versão criança da personagem nos dois primeiros filmes. No entanto, após o estalo de Thanos (Josh Brolin) matar metade dos seres vivos do universo, cinco anos se passaram na Terra, e Vingadores: Ultimato apresentou uma versão adolescente de Cassie, interpretada por Emma Fuhrmann.

Durante a apresentação do elenco de Homem-Formiga 3, o presidente do Marvel Studios não deu detalhes sobre a substituição da atriz. A única certeza é que Kathryn Newton será a nova Cassie do MCU e, quem sabe, assumir o manto deixado por seu pai após a aposentadoria de Scott Lang (ou de Paul Rudd).