Relembre os 5 maiores barracos de A Fazenda 12 · .

Com nomes como Jojo Todynho, Luiza Ambiel e MC Mirella no elenco, fogo no feno foi o que não faltou em A Fazenda 12. Palavrão ao vivo, água na cara e porta quebrada foram apenas algumas das consequências dos barracos que marcaram a temporada do reality rural e asseguraram uma boa audiência para a Record.

Além do trio já citado, Raissa Barbosa e Lidi Lisboa surpreenderam –e conquistaram– o público com as confusões que arranjaram dentro do confinamento. E mesmo deixando a desejar por sua fama no De Férias com o Ex, Stéfani Bays também acabou se envolvendo em alguns conflitos que renderam muitos memes nas redes sociais.

As tretas foram tantas que é até difícil se lembrar de todas, mas algumas marcaram mais do que outras. Relembre cinco dos maiores barracos de A Fazenda 12:

Surto coletivo

Logo após mais uma clara combinação de votos em Raissa, o clima fechou dentro da sede. Jojo se revoltou com a cara de pau do grupo de Biel, que fingiu não ter definido quem mandaria para a roça. Enquanto ela amassava uma garrafa térmica com uma colher de pau, avisou que não iria tolerar o que chamou de “jogo sujo” para cima dela.

Enquanto isso, Raissa entrou em uma nova crise e saiu jogando creme hidratante nos peões que ela acreditou terem encabeçado a combinação de votos: Lucas Strabko, o Cartolouco, Juliano Ceglia e Biel. O bike repórter se revoltou e partiu para cima da modelo, tendo que ser segurado pelas meninas.

“AGORA O PAU VAI TORAR”

Treta generalizada ontem depois da votação. Jojô descontando a raiva enquanto Raissa joga shampoo na cara dos macho pic.twitter.com/4C4PlbgqZK

— Fofoquei (@fofoqueioficial) September 30, 2020

Palavrão ao vivo

Jojo não se aguentou com a cara de deboche de Biel durante uma das formações de roça. A cantora a chamou de frouxo, covarde e soltou até um “cuzão” ao vivo ao falar que o funkeiro havia pedido para ir para a baia com o objetivo de fugir dos votos da casa.

Dias antes, Jojo já havia armado um barraco com Biel, que estava dormindo, quando ela acreditava que ele deveria estar pegando água no poço por ter causado uma punição. “Tá no spa?” foi uma das frases que a funkeira berrou enquanto discutia com ele.

jojo pra biel “você é um frouxo, você é um cuzão” JORDANA FAZ TUDO pic.twitter.com/eKh5NdeQWI

— ma ri. (@acostumadinha) September 30, 2020

Porta quebrada

Numa tentativa de reconciliação com Luiza, Raissa acabou perdendo a paciência com o tom provocativo e irônico da atriz, que não aceitou que estava errada por fazer fofoca. A vice-Miss Bumbum tentou alertar a musa da Banheira do Gugu sobre seu temperamento, mas a reação de Luiza foi mais debochada ainda.

Sem paciência, Raissa chutou a porta do quarto, se trancou no banheiro reservado e começou a chutar a porta de lá de dentro, até derrubar o batente. A modelo só se acalmou quando Jojo e Lucas Selfie a convenceram a sair.

raissa acabou se alterando após a conversa com luiza e quebrou a porta do banheiro pic.twitter.com/vuorDiojY7

— cris dias (@crisayonara) October 16, 2020

Reunião de condomínio

O barraco generalizado mais marcante da temporada ocorreu quando Luiza organizou uma “reunião de condomínio”. A atriz mirou em expor Raissa como fofoqueira, mas acertou em uma inimizade maior ainda com Mariano, Lipe Ribeiro e Jakelyne Oliveira, ao afirmar que o sertanejo tinha namorada do lado de fora, que a modelo sabia disso e que ela havia beijado o ex-MTV.

Apesar disso, a reunião terminou com Raissa tentando se explicar enquanto era atacada por Mirella, Victória Villarim e a própria Luiza, que aos berros, a acusavam de falsidade e a chamavam de adjetivos como louca, doida e surtada, gatilhos para a modelo se alterar.

luiza, mirella e vv são podres, podres pic.twitter.com/KnPYNNBBIP

— Juju 👟 (@giceelay) October 21, 2020

Raissa x Mirella

O último embate antes de Mirella voltar a ser “boazinha” foi com Raissa. Mesmo após ouvir o carro de som, a funkeira insistiu em um barraco com a modelo logo depois da formação de roça, a culpou por Marcos Mion não tê-la deixado falar ao vivo e a chamou novamente de falsa.

Raissa até tentou se conter, mas alterou completamente o semblante e o tom de voz ao ouvir a palavra “surtada”. “Tá me chamando de surtada? Tá pegando na minhha ferida?”, questionou a vice-Miss Bumbum, enquanto Mirella continuava gritando, e Selfie e Mateus Carrieri tentavam apartar a briga.

A modelo entrou dentro do banheiro, começou a gritar “ela sabe”, se referindo à personalidade Borderline, e reclamou por não poder quebrar nada. Com a ajuda de Lucas, Raissa se acalmou e Mirella parou de provocá-la.