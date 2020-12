Relembre os casais shippados em A Fazenda 12 · .

Nem só de barracos se fazem os reality shows. A Fazenda 12 provou que, além de bons de briga, os peões da temporada também são bons de lábia. Foram shippados três casais oficiais, dois enroscos e mais um romance fictício, criado pelas torcidas de Stéfani Bays e MC Mirella.

Os casais oficiais, inclusive, se mantiveram mesmo após as respectivas eliminações. Lucas Selfie já conheceu a mãe de Raissa Barbosa, enquanto Jakelyne Oliveira até propôs entrar no Power Couple com Mariano. E, apesar de declarar que não quer se envolver, Biel seguiu com Tays Reis até a reta final e se declarou diversas vezes.

Relembre abaixo os casais –ou quase casais– shippados em A Fazenda 12:

Jakelyne e Mariano se beijam em festa

Malyne

Logo na primeira festa da temporada, Jakelyne demonstrou interesse por Mariano e usou seu cargo como fazendeira para brincar com a situação. A Miss Brasil 2013 aproveitou a experiência do sertanejo com o campo e, como ele estava na baia, usou e abusou de sua ajuda –e companhia– nas tarefas com os animais.

O primeiro beijo aconteceu logo após a segunda festa, e o casal não se desgrudou mais. Eliminados, porém confinados no hotel, Jake e Mariano seguem firme e forte com o romance, principalmente com o benefício da privacidade para fazerem mais do que apenas umas roçadas.

Raissa e Selfie se “casam” em A Fazenda 12

Selfissa

Em outros cantos, Lucas Selfie e Raissa Barbosa ensaiavam uma troca de flertes que terminou com a promessa de que, se ela voltasse da primeira roça, daria um beijo no rapaz. Os planos, no entanto, foram adiados por uma fofoca de Luiza Ambiel.

Os dois se desentenderam, trocaram ameaças envolvendo fezes de vaca, mas não resistiram à atração e se entregaram à paixão na terceira festa. Viveram entre tapas e beijos no confinamento, mas até “casamento” rolou. Ao sair, Selfie assumiu que estava errado nas brigas e passou a defender a amada em todas as situações.

Biel se despede de Tays em A Fazenda 12

Tael

No fim da segunda festa, o terceiro casal se formou sem rodeios. De repente, no meio de um surto coletivo, Biel e Tays Reis trocaram saliva embaixo das cobertas, com Lucas Strabko, o Cartolouco, como testemunha. “Meu garoto!”, comemorou o jornalista.

Os dois seguiram juntos, tiveram alguns afastamentos, mas sempre fizeram as pazes alcoolizados nas festas e foram parar embaixo do edredom. Biel prometeu que não iria levar a relação para fora do confinamento, mas disse que sentiu falta de Tays quando ela esteve distante.

JP e Stéfani posam antes de festa em A Fazenda 12

Step

Ainda tiveram os casais que faiscaram, mas acabaram ficando apenas no selinho. Stéfani e JP Gadêlha não contavam que teriam tão pouco tempo juntos para desenvolverem um romance e, quando tudo parecia encaminhado, o bombeiro acabou eliminado.

A ex-MTV sofreu como uma viúva, mas seu coração voltou a bater forte com o retorno dos eliminados para as atividades na semana final. JP e Stéfani fizeram uma prova juntos e trocaram mais um selinho no amigo secreto.

Luiza e Cartolouco dão selinho em A Fazenda 12

Cartoliza

Luiza e Cartolouco também deixaram a desejar e não passaram de algumas bitoquinhas, ainda que as declarações –mesmo de brincadeira– tivessem sido mais constantes, e o tempo de convivência, maior.

Fora do confinamento, a musa da Banheira do Gugu admitiu que chegou a ir para cima de Cartolouco, elogiou os dotes avantajados do jornalista e recebeu flores, pedidos de desculpas e declarações no palco de Rodrigo Faro, onde trocaram mais alguns selinhos.

Stéfani e Mirella dão selinho em festa

Bônus: Sterella

Como em todos os realities, em A Fazenda 12 não poderia faltar a “fanfic” do casal lésbico. Mirella e Stéfani se tornaram muito próximas e, com uma boa quantidade de selinhos, alimentaram a torcida por um casal que não aconteceu –nem irá acontecer.

Do lado de fora, Mirella voltou com seu ex-noivo, Dynho Alves, por quem jurou amor mesmo dentro do confinamento. Já Stéfani, por sua vez, voltou a declarar a vontade de ficar com JP, e pretende aproveitar a festa final para isso.