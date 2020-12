Relembre quando o Kashima Antlers quase chocou o planeta contra o Real Madrid no Mundial de Clubes

Há exatamente quatro anos, no dia 18 de dezembro de 2016, o Real Madrid conquistou seu quinto troféu da do Mundial de Clubes. Os merengues derrotaram o Kashima Antlers por 4 a 2 em uma final emocionante que foi decidida na prorrogação. Karim Benzema colocou o Madrid na frente, mas o time japonês deu a volta por cima com dois gols de Shibasaki. Cristiano Ronaldo marcou o empate em cobrança de pênalti. Na prorrogação, o português marcou mais dois gols decisivos para o Real Madrid vencer o Mundial de Clubes.

Real Madrid quase se compilcou contra o Kashima Antlers (Foto: AFP)