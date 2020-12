Remo vence clássico contra o Paysandu e assume liderança do quadrangular da Série C

Neste domingo, Remo e Paysandu fizeram o clássico Re-Pa no Mangueirão, em Belém (PA), pela segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com um jogador a mais desde o primeiro tempo, já que Serginho foi expulso, o Leão Azul venceu por 3 a 1, de virada.

Nicolas abriu o marcador para o Papão aos cinco minutos de jogo, mas Salatiel deixou tudo igual aos 14. Já com a vantagem numérica, Augusto virou a partida para a equipe azulina aos 18 minutos da etapa final. Aos 26, Rafael Jansen foi às redes e garantiu a vitória.

Com o resultado, o Remo ocupa a liderança do quadrangular B com quatro pontos conquistados. O Paysandu, por sua vez, aparece na terceira colocação, somando um ponto a menos. O Papão recebe o Londrina no próximo sábado (26), enquanto o Leão Azul encara o Ypiranga, também em casa, no domingo (27).

Ypiranga x Londrina

Ypiranga-RS e Londrina também entraram em campo neste domingo, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), e o time visitante levou a melhor. Caprini marcou duas vezes e abriu 2 a 0 para os donos da casa. No entanto, após três expulsões dos adversários, Adenílson, Samuel e Igor Paixão garantiram a vitória do Tubarão por 3 a 2.

Assim, os paranaenses assumem a segunda colocação do quadrangular B com quatro pontos, enquanto os gaúchos ficam na lanterna, ainda sem pontuar.