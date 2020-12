A Globo anunciou na manhã desta segunda-feira (7) a contratação de Renata Silveira como narradora esportiva, a primeira mulher a desempenhar a função na história da emissora. “Estou muito feliz com tudo que está acontecendo em tão pouco tempo de carreira. É a realização de um sonho”, comemorou ela, que tem passagem pela ESPN Brasil e Fox Sports.

“O espaço para as mulheres vem crescendo bastante. Isso depende de oportunidades, tem muitas mulheres capacitadas para estarem ali, mas às vezes não têm a oportunidade”, ponderou Renata, que tem sua estreia como narradora prevista para 2021.

Nos útlimos meses, a Globo vem aumentando o número de mulheres no setor esportivo. Ana Thaís Matos e Renata Mendonça já fazem parte do time de comentaristas da emissora, enquanto Nadine Basttos se tornou a primeira mulher a fazer parte da Central do Apito, presente em todas as transmissões de jogos de futebol tanto na TV aberta, quanto no SporTV e Premiere.

Formada em Educação Física, Renata fez pós-graduação em Jornalismo Esportivo e passou a investir na carreira de comentarista e narradora após vencer um concurso no rádio para narrar jogos da Copa do Mundo em 2014. “Pelo fato de nunca ter visto uma mulher narrando, não me imaginava fazendo isso”, admitiu ela.

“Uma mulher narrando ainda é uma novidade, minha responsabilidade é muito grande. Vou continuar estudando bastante, como sempre fiz”, prometeu Renata. “Estamos quebrando várias barreiras e desbravando muitas coisas. Ser uma das primeiras a fazer isso, mostrar que é possível, é muito legal. Confesso que não sabia o tamanho real deste papel”, completou ela.

Carreira

Renata começou a carreira como narradora em 2014, durante a Copa do Mundo que foi sediada no Brasil, pela Rádio Globo. “Tinha uma rejeição bem grande [do público], era muito novo. Eu nunca tinha visto uma mulher narrando uma partida de futebol”, relatou ela ao ., afirmando que as críticas –e ofensas– a motivaram a crescer.

Em 2018, Silveira foi uma das vencedoras do concurso Narra Quem Sabe, do Fox Sports, para mulheres narrarem a Copa do Mundo pela primeira vez, e acabou sendo contratada mais tarde. “A rejeição ainda era bem grande. Mas de 2018 para cá, isso mudou. A recepção do público evolui conforme as mulheres ganham espaço”, ressaltou a jornalista.

Em 2020, Renata deu passos importantes em sua carreira ao estrear como narradora na ESPN Brasil, no comando da Champions League Feminina. A jornalista também integrou uma equipe de transmissão 100% feminina para a final da Copa do Nordeste, no Fox Sports, ao lado de Lívia Nepomuceno.