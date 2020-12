Renato diz que ‘estudou bastante’ o São Paulo e revela estratégia do Grêmio: ‘Sou pago para pensar’

Nesta quarta-feira (24), o Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0, na Arena, em Porto Alegre, e largou na frente nas semifinais da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho falou sobre o jogo e revelou ter estudado bastante o seu adversário.

“Estudamos bem a equipe do São Paulo, uma equipe que joga com 4 a 5 jogadores no meio. Sou pago para pensar, e foi isso que fiz. Não podiamos perder o meio”, começou por dizer o técnico gremista, que foi ainda mais a fundo e revelou a sua estratégia.

“A estratégia foi colocar o Thaciano ali. Ele combateu, ajudou bastante. Ninguém conhece melhor os jogadores do que o treinador. O Ferreirinha é um jogador que estamos lapidando. É um jogador ainda verde. Tem muita qualidade, mas tem jogos e jogos para ele começar”, prosseguiu.

Em relação ao duelo à parte com Fernando Diniz, Renato destacou que a partida foi como um jogo de xadrez.

“Um jogo pegado, estudado. O Diniz conhece a equipe do Grêmio, mas eu estudei bem o São Paulo. Foi um jogo de xadrez, nem sempre vocês vão ver grandes lances”, disse.

“O Grêmio jogou bem, brigou, lutou. Enfrentamos um grande adversário, de qualidade. Eles fizeram grandes jogadas, mas quem fez o gol foi o Grêmio. Estou satisfeito”, completou.

Por último, Renato ainda lembrou da eliminação para o Santos na Conmebol Libertadores e deixou claro que houve uma mudança de postura contra do Tricolor contra os paulistas.

“O mais importante de tudo foi a entrega do grupo. Hoje, nós competimos. Infelizmente, não competimos contra o Santos. Hoje, a mentalidade foi outra. O grupo está de parabéns”, finalizou.

Grêmio e São Paulo voltam a se enfrentar no próximo dia 30, no Morumbi, pelo jogo decisivo das semis. Quem avançar, encara América-MG ou Palmeiras na finalíssima.